Riziko nemôže byť väčšie, varuje Guterres: Situácia na Blízkom východe sa môže vymknúť spod kontroly

Foto: TASR/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Podľa neho je najvyšší čas začať diplomatické rokovania.

Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok odsúdil „nezákonné útoky“ na Blízkom východe a varoval, že situácia sa môže vymknúť spod kontroly. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Všetky nezákonné útoky na Blízkom východe a mimo neho spôsobujú obrovské utrpenie a škodu civilistom v regióne a predstavujú vážne riziko pre globálnu ekonomiku, najmä pre najzraniteľnejších ľudí,“ napísal Guterres na sieti X.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Paríž vyslal lietadlovú loď Charles de Gaulle do Stredomoria. Jej úloha je jasná
2.
Nevyzerá to dobre: Akcie v USA sa prudko prepadli, ceny ropy idú hore. Môžu vystúpiť až na 150 dolárov za barel
3.
Izrael tvrdí, že zničil Chameneího bunker. Nestihol ho použiť na to, na čo bol vybudovaný
Zobraziť všetky články (103)

Situácia sa podľa neho môže vymknúť spod kontroly

„Je načase zastaviť boje a začať seriózne diplomatické rokovania. Riziko nemôže byť väčšie,“ konštatoval.

Konflikt na Blízkom východe vypukol po tom, čo Izrael a Spojené štáty v sobotu 28. februára koordinovane zaútočili na Irán. V prvý deň vojny zahynul aj iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí. Irán v reakcii na izraelsko-americké údery útočí na Izrael a arabské krajiny Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké základne.

Do vojnového konfliktu sa zapojilo libanonské militantné hnutie Hizballáh, ktoré v noci na pondelok 2. marca zaútočilo na Izrael. Armáda židovského štátu v odvete spustila útoky na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a na južných predmestiach Bejrútu, kde ničí sklady a základne Hizballáhu. Útoky si na libanonskej strane vyžiadali viac než 200 mŕtvych.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trump tvrdí, že Kuba „čoskoro padne“. Po 50 rokoch je pripravená, povedal

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac