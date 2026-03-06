Riziko nemôže byť väčšie, varuje Guterres: Situácia na Blízkom východe sa môže vymknúť spod kontroly

Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok odsúdil „nezákonné útoky“ na Blízkom východe a varoval, že situácia sa môže vymknúť spod kontroly. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Všetky nezákonné útoky na Blízkom východe a mimo neho spôsobujú obrovské utrpenie a škodu civilistom v regióne a predstavujú vážne riziko pre globálnu ekonomiku, najmä pre najzraniteľnejších ľudí,“ napísal Guterres na sieti X.
All the unlawful attacks in the Middle East and beyond are causing tremendous suffering and harm to civilians throughout the region – and pose a grave a risk to the global economy, particularly to the most vulnerable people.
The situation could spiral beyond anyone’s control.…
— António Guterres (@antonioguterres) March 6, 2026
Situácia sa podľa neho môže vymknúť spod kontroly
„Je načase zastaviť boje a začať seriózne diplomatické rokovania. Riziko nemôže byť väčšie,“ konštatoval.
Konflikt na Blízkom východe vypukol po tom, čo Izrael a Spojené štáty v sobotu 28. februára koordinovane zaútočili na Irán. V prvý deň vojny zahynul aj iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí. Irán v reakcii na izraelsko-americké údery útočí na Izrael a arabské krajiny Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké základne.
Do vojnového konfliktu sa zapojilo libanonské militantné hnutie Hizballáh, ktoré v noci na pondelok 2. marca zaútočilo na Izrael. Armáda židovského štátu v odvete spustila útoky na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a na južných predmestiach Bejrútu, kde ničí sklady a základne Hizballáhu. Útoky si na libanonskej strane vyžiadali viac než 200 mŕtvych.
Nahlásiť chybu v článku