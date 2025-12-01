Akcia, aká tu ešte nebola (a ďalší rok nebude): Za 2 € získaš prístup na 5 portálov, platí odteraz len 24 hodín

Martina Saktorová
Takéto zľavy u nás nájdeš prvýkrát, opakovať sa budú najskôr budúci rok.

Po záplave Black Friday zliav už tradične nastupuje Cyber Monday a ani tvoj obľúbený portál Interez nebude tento rok výnimkou. Len počas najbližších 24 hodín môžeš získať ročné Premium predplatné pre všetky portály Startitup Group len za 2 € mesačne, teda 24 € za celý rok!

Jedno predplatné, päť rôznych portálov

Ak sleduješ aspoň jeden z nich, predplatné sa ti oplatí okamžite. Ak sleduješ všetky, toto je pravdepodobne najvýhodnejší obsahový balík na slovenskom internete.

  1. Interez: články, ktoré ti vysvetlia svet bez zbytočného balastu
  2. Startitup: biznis, kariéra a spoločnosť bez skratkovitosti
  3. Fontech: technológie, AI a inovácie bez nepodstatných detailov
  4. Emefka: humor, popkultúra a spoločenské témy v kvalitnejšom formáte
  5. Odzadu: vzťahy, ženské témy a lifestyle bez filtra a bez pretvárky

Bonus navyše: Golem One Pass

Získaš ho automaticky pri kúpe ročného predplatného.

Golem One Pass ti umožní vstup do ktoréhokoľvek Golem Gymu na Slovensku. Či už si úplný nováčik, rekreačný športovec alebo človek, ktorý tradične „začína od Nového roka“, tento benefit ti doslova zaplatí celé predplatné a ešte aj niečo navyše.

Najnižšia cena roka. Doslova

Ročné Premium nikdy v roku nejde nižšie než na 2 € mesačne. A teraz sa týka všetkých portálov naraz – prístup získaš s jedným účtom, bez obmedzení, na celý rok.

Ak si vravíš „nechám to na neskôr“, tu to nefunguje. Táto ponuka nebude zajtra, nebude o týždeň a nebude ani pred Vianocami. Až ďalší Cyber Monday o rok.

Cyber Monday ponuka na ročné Premium predplatné platí len 24 hodín. Začína v pondelok 1. 12. o 7:00 a končí v utorok 2. 12. o 7:00.

Objednaj si Premium predplatné len za 2 € mesačne!

