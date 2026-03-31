Ak si na aute objavíte červené oznámenie, veľký pozor. Hrozí, že prídete o peniaze

Ilustračná foto: Unsplash / Facebook (Mestská polícia Bratislava)

Zuzana Veslíková
TASR
Buďte obozretní a všímajte si podozrivé detaily.

Bratislavská mestská polícia (MsP) upozorňuje na falošné oznámenia o priestupku v rámci parkovania, ktoré sa v týchto dňoch objavujú na autách. Obsahujú QR kód na uhradenie pokuty. Na vodičov apeluje, aby boli obozretní a v žiadnom prípade tieto QR kódy neskenovali a nič cez ne neplatili. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Falošné nálepky nám boli zatiaľ hlásené zo Starého Mesta, z Nového Mesta a Ružinova. Nevylučujeme však ich výskyt ani v iných mestských častiach,“ konštatuje mestská polícia s tým, že v prípade pochybností o pravosti nálepky je potrebné volať na číslo 159.

Mestská polícia zároveň zdôrazňuje, že nikdy nepožaduje úhradu pokuty prostredníctvom QR kódu na oznámení na vozidle. Oznámením „len“ informuje o spáchaní priestupku, ktorý s vodičom následne rieši osobne.

Originál vyzerá inak

Na originálnych oznámeniach sa síce QR kód takisto nachádza, avšak podľa polície slúži výlučne na presmerovanie na jej webovú stránku s informáciami o ďalšom postupe, nie na platbu. Oznámenie zároveň obsahuje vždy ručne vyplnené údaje konkrétnym príslušníkom, ako je evidenčné číslo, miesto, dátum a čas zistenia priestupku, identifikačné číslo policajta i kontakt na konkrétny útvar mestskej polície.

Namiesto pokuty druhá šanca: Bratislava zavádza novinku, poteší vodičov aj cestujúcich v MHD

Prirovnávajú ho k Schindlerovi: Prekabátil nacistov a zachránil desaťtisíce Židov pred plynovou komorou
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac