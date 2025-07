Ak si chcete položiť uterák k jazeru, zacvakáte 1 euro za hodinu: Obľúbené letné miesto Slovákov zaviedlo novinku

Bývalý starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý je členom tímu Pre Petržalku, priblížil, aká budúcnosť by mohla čakať bratislavský Draždiak. Načrtol, že ju vidí ako svetlú, upozornil však aj na nové pravidlo, ktoré sa ľuďom nemusí pozdávať.

„Minulý týždeň vám asi neušla správa, že po dvojročnej snahe mňa a kolegov z Miestneho úradu Petržalka sa v našej mestskej časti podarilo skompletizovať dohodu s podnikom LESY Slovenskej republiky o kúpe ich pozemkov pod štrkoviskom aj jeho brehmi, a to priamo do majetku našej mestskej časti. Do majetku nás všetkých. Do majetku nás, Petržalčanov,“ informoval na sociálnej sieti, upozornil portál Bratislavak.

Tvrdí, že Draždiak potrebuje správcu, ktorý bude prihliadať na verejný záujem, keďže situácia z uplynulých dní sa mu nepozdáva.

Pribudla tabuľa

„Ako ukazujú posledné dni, keď na časti súkromného pozemku brehov Veľkého Draždiaka pribudla napríklad tabuľa o tom, že položenie si uteráka sa spoplatňuje sumou 1 euro za hodinu, „petržalské more“ priam potrebuje správcu, ktorý bude dbať na jeho ochranu s prihliadnutím na verejný záujem a zmysluplný rozvoj,“ vysvetlil svoj postoj.

Nápad spoplatniť položenie si uteráka na breh jazera sa nemusí stretnúť s kladným prijatím od návštevníkov. Či a ako naň budú reagovať, ukážu najbližšie dni.