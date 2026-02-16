Ak si chcete našetriť peniaze, jednu vec určite nerobte: Slováci prezradili svoje domácke triky, skúsiť ich môžete hneď

Foto: Pixabay

Zuzana Veslíková
Stačí obmedziť niektoré bežné činnosti, ktoré možno robíte aj vy a peniažky sa vám začnú zbierať raz-dva.

S otázkou šetrenia peňazí „bojuje“ množstvo z nás. Kým niektorí nemajú problém pravidelne si odkladať aj väčšie čiastky, ďalší si to v dnešnej dobe a pri výške príjmu dovoliť nemôžu. Faktom však zostáva, že aspoň nejakú finančnú rezervu by mal mať každý z nás. Ak rozmýšľate ako na to, na výber máte z rôznych sporení alebo investovania. No dá sa začať aj jednoducho podomácky. 

Pozreli sme sa na to, ako odpovedali Slováci v online diskusii na otázku ohľadom tipov na „domácke“ šetrenie peňazí. Viaceré z nich môžete aplikovať aj hneď a možno vám pomôžu si čo-to našetriť.

Vyhýbajte sa obchodom a nakupovaniu nepotrebných vecí

Niekoľkokrát sa v nich opakovalo obmedzenie častého behania do obchodu. „Z mojej strany šetrenie začína tam, že zbytočne nebehám do obchodu, čiže žiadne také, že zbehnem po dva jogurty či čerstvé pečivo… lebo ešte prihodím toto a hento a dva jogurty ma stoja tak 30 eur.“ 

Opakovala sa aj rada obmedziť návštevu reštaurácií, alebo keď už, využiť donášku. Prečo? „Vtedy človek ušetrí na pití, lebo si dá buď vodu zadarmo alebo niečo, čo už doma má kúpené,“ stojí v rade na fóre. Obmedziť sa dá aj nakupovanie kozmetiky či oblečenia, a tým si taktiež niečo našetriť.

Foto: interez.sk / Zuzana Veslíková

Peniaze si odložte nabok, aby vás nelákalo minúť ich

Ďalšie rady súviseli s tým, ako pracovať s peniazmi tak, aby sme ich bezhlavo nerozhádzali. Jedna z nich odporúčala presun určitej sumy peňazí na sporiaci účet hneď, keď vám príde výplata a na bežnom účte si nechať len peniaze na bežné výdavky, plus niečo málo naviac. „Ja som si tak dokázala našetriť veľmi rýchlo,“ priznala autorka tejto rady.

„Takisto mám dva účty, na jeden mi chodí výplata a na druhý ostatné príjmy a iba jeden používam, neprehadzujem si peniaze naraz. Nemám peniaze na kope, aby som nemala pocit, že mám peniaze,“ poradila ďalšia, končiac rehotajúcim sa smajlíkom.

No našli sa aj takí, ktorí vtipkovali a podotkli, že je to vlastne zle položená otázka. „Otázka by mala znieť: Ako zvýšiť mesačný príjem? Nemáte za čo.“

Foto: interez.sk / Zuzana Veslíková

Odkladajte si do pokladničky

A objavila sa aj rada s pokladničkou na odkladanie peňazí. „Dávaj do pokladničky, ja mám takú, odkiaľ sa nedá vybrať a na konci roka tam mám niečo (našetrené)“.

Jednu takúto šetriacu metódu sme si vyskúšali aj my, konkrétne 100 dní som odkladala 50-centové, 1- a 2-eurové mince do pohára od zaváranín. Ako tento experiment skončil a koľko som si za tento krátky čas našetrila, sa dozviete v tomto článku.

