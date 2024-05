100 dní som si odkladala 50-centové, 1- a 2-eurové mince do pohára od zaváranín: Šokuje vás, koľko som si našetrila

Na internete môžete naraziť na nespočetné množstvo tipov a trikov ako na „podomácke“ šetrenie peňazí. Keďže na mňa vyskakovali napríklad na takom TikToku pravidelne, rozhodla som sa jeden z nich vyskúšať. Sľuboval, že našetriť si peknú finančnú čiastku je veľmi jednoduché, no ako som sa presvedčila na vlastnej koži, určite to pomocou neho nedokáže každý.

Profil @HH Tiling zdieľal na sociálnej sieti ešte v roku 2021 video, v ktorom predstavil veľmi zaujímavú metódu šetrenia peňazí. Jeho autor si po celý rok odkladal do nádobky na to určenej všetky mince a bankovky v hodnote 1, 2 a 5 libier, ktoré sa mu dostali pod ruky. Keď ju po roku otvoril, zistil, že si celkovo našetril takmer 2400 libier (v prepočte okolo 2800 eur). Video získalo cez 450-tisíc „páči sa mi to“ od ľudí a predstava našetriť si „len tak“ takmer tri tisícky znie mimoriadne lákavo. Tak som išla do toho.

Stanovila som si vlastné pravidlá

Ak ste sa vyššie pozastavili na sume ušetrených necelých 3-tisíc a v hlave si prepočítali, že toľko si pravdepodobne s vaším bežným slovenským platom a vysokými výdavkami dnešnej doby nenašetríte, asi máte úplnú pravdu. Mne napadlo to isté. Preto som sa rozhodla prispôsobiť si túto šetriacu metódu vlastným finančným možnostiam. Pretože nie je dôležité len začať si šetriť, ale aj dotiahnuť tento plán do úspešného konca. A to by nešlo, ak by som si nastavila nereálne podmienky.

Namiesto celého roka som sa rozhodla dať si 100-dňovú šetriacu výzvu. Počas tohto obdobia som si každý deň z peňaženky vybrala mince v hodnote 50 centov, 1 a 2 eur, ak sa mi tam teda za uplynulých 24 hodín objavili, a odložila som ich do prázdneho pohára od zaváranín. Mince nižšej hodnoty som neodkladala a takisto ani bankovky. Vedela som, že si za tento krátky čas tisíce nenašetrím. No dúfala som, že za 100 dní to bude aspoň 100 eur. A čakalo ma príjemné prekvapenie.

Najprv som si uhradila všetky potrebné výdavky

Čo bolo dôležité, ešte predtým, ako som začala mince odkladať, som sa vždy na začiatku mesiaca uistila, že mám uhradené všetky svoje mesačné výdavky a odkladám na bok skutočne iba peniaze, za ktoré si v daný mesiac napríklad nebudem musieť zaplatiť nájom alebo použiť ich na niečo dôležité. Ak by to tak nebolo, dostala by som sa do situácie, kedy by som musela z pohára čo-to vybrať, a to by už toto šetrenie stratilo svoj význam.

Ďalej som sa snažila platiť čo najviac v hotovosti. Ak teda patríte medzi ľudí, ktorí v podstate hotovosť ani nepoznajú a platia výlučne kartou, asi je vám jasné, že si takto veľa neodložíte. Úplne striktná som v tom nebola a niekedy som sa pozabudla a zaplatila kartou. No vždy, keď sa mi do peňaženky dostala minca v požadovanej hodnote, dávala som si pozor, aby som ju následne neminula.

Zaváraninový pohár som mala odložený v práci pred očami na stole, takže som nezabúdala odkladať doň mince a zároveň ma to ani nelákalo si z neho niečo vybrať, keďže bol aj pred očami ostatných ľudí a ak by som tak urobila, zlyhala by som.

Pre niekoho tento spôsob šetrenia nie je

