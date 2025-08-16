Ak sa neuskutoční trojstranné stretnutie, Zelenskyj žiada ďalšie sankcie. Podľa neho sú účinným nástrojom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu potvrdil svoju požiadavku na prísnejšie sankcie voči Rusku, ak sa neuskutoční stretnutie medzi ním a prezidentmi USA a Ruska, alebo ak sa Rusko pokúsi vyhnúť ukončeniu vojny, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
„Sankcie sú účinným nástrojom,“ Zelenskyj napísal na platforme X, keď rekapituloval svoj telefonát s Trumpom po jeho stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.
„Sankcie by mali byť sprísnené, ak sa neuskutoční trojstranné stretnutie alebo ak sa Rusko pokúsi vyhnúť čestnému ukončeniu vojny,“ uviedol.
Kremeľ v reakcii uviedol, že trojstranné stretnutie nebolo predmetom diskusie
Zelenskyj tiež vyzval na spoľahlivé a dlhodobé bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, do ktorých by bola zapojená Európa a Spojené štáty. Trval na tom, že Kyjev musí byť zahrnutý do všetkých rokovaní týkajúcich sa Ukrajiny, najmä v územných otázkach.
Rusko v súčasnosti kontroluje takmer pätinu ukrajinského územia vrátane čiernomorského polostrova Krym, ktorý nelegálne anektovalo v roku 2014. Putin a Trump diskutovali na Aljaške o Ukrajine bez akejkoľvek účasti krajiny, ktorú Rusko napadlo pred takmer tri a pol rokom, píše agentúra DPA.
Zelenskyj by mal v pondelok viesť priame rokovania so šéfom Bieleho domu vo Washingtone.
