Ak sa neuskutoční trojstranné stretnutie, Zelenskyj žiada ďalšie sankcie. Podľa neho sú účinným nástrojom

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj podľa svojich slov americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi povedal, že sankcie fungujú.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu potvrdil svoju požiadavku na prísnejšie sankcie voči Rusku, ak sa neuskutoční stretnutie medzi ním a prezidentmi USA a Ruska, alebo ak sa Rusko pokúsi vyhnúť ukončeniu vojny, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.

„Sankcie sú účinným nástrojom,“ Zelenskyj napísal na platforme X, keď rekapituloval svoj telefonát s Trumpom po jeho stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Kyjev má nádej na nový štít: USA navrhli garanciu, ktorá môže zmeniť vojnu s Ruskom. Putin už o tom vie
2.
Opozícia reaguje na samit: Korčok varuje pred Putinovou hrou, Remišová prirovnala Trumpa k Ficovi
3.
Slovensko reaguje na samit na Aljaške: Pellegrini a Šutaj Eštok cítia nádej na mier, Fico hovorí o pasci pre Európsku úniu
Zobraziť všetky články (1141)

„Sankcie by mali byť sprísnené, ak sa neuskutoční trojstranné stretnutie alebo ak sa Rusko pokúsi vyhnúť čestnému ukončeniu vojny,“ uviedol.

Foto: SITA/AP

Kremeľ v reakcii uviedol, že trojstranné stretnutie nebolo predmetom diskusie

Zelenskyj tiež vyzval na spoľahlivé a dlhodobé bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, do ktorých by bola zapojená Európa a Spojené štáty. Trval na tom, že Kyjev musí byť zahrnutý do všetkých rokovaní týkajúcich sa Ukrajiny, najmä v územných otázkach.

Rusko v súčasnosti kontroluje takmer pätinu ukrajinského územia vrátane čiernomorského polostrova Krym, ktorý nelegálne anektovalo v roku 2014. Putin a Trump diskutovali na Aljaške o Ukrajine bez akejkoľvek účasti krajiny, ktorú Rusko napadlo pred takmer tri a pol rokom, píše agentúra DPA.

Zelenskyj by mal v pondelok viesť priame rokovania so šéfom Bieleho domu vo Washingtone.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kyjev má nádej na nový štít: USA navrhli garanciu, ktorá môže zmeniť vojnu s Ruskom.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac