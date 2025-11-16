Ak sa chystáte do Chorvátska, zbystrite pozornosť: Polícia chystá bič na vodičov, takto odhalí nedodržanie dopravných predpisov

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Chorvátskej polícii už nič neujde.

Každoročne mieri do Chorvátska množstvo Slovákov. Tamojšia polícia ale chystá novinku, ktorá niektorých možno nepoteší. Na mieste je opatrnosť, ak nechcete dostať pokutu.

Ako informujú TV Noviny s odvolaním sa na chorvátsky web Jutarnji list, polícia investuje do bezpilotných lietadiel, ktorých úlohou bude nenápadne monitorovať dodržiavanie predpisov na cestách. Polícia verí, že vodiči budú vďaka tomu disciplinovanejší. Budú mať totiž pocit, že môžu byť pristihnutí kdekoľvek a v ktoromkoľvek momente. Ide ale najmä o preventívne opatrenie.

Donedávna boli drony používané najmä na dokumentovanie nehôd. Od októbra však monitorujú aj správanie vodičov na cestách. Drony budú zachytávať najmä to, či vodič požil alkohol, používa mobil za volantom, či má zapnutý bezpečnostný pás a či dodržiava rýchlosť. Zachytia aj prechádzanie na červenú či ignorovanie dopravných značiek.

