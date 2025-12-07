Ak Rusko zvíťazí na Ukrajine, všetci prehráme, varuje český prezident: Hovorí o politike ústupkov ako pred druhou svetovou vojnou

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Český prezident dvíha varovný prst.

Víťazstvo Ruska vo vojne proti Ukrajine by znamenalo porážku celého Západu, varoval český prezident Petr Pavel v rozhovore pre nedeľňajšie noviny The Sunday Times. Upozornil zároveň, že ak by Ukrajina vojnu prehrala, hrozba narušovania vzdušných priestorov či iných hybridných útokov by sa len zvýšila. Informuje o tom TASR.

„Ak dovolíme Rusku vyjsť z tohto konfliktu ako víťaz, všetci prehráme,“ povedal Pavel v rozhovore na Pražskom hrade. Nedávno odhalené tajné rokovania medzi Ruskom a USA, ktoré navrhovali, aby sa Ukrajina vzdala svojho územia, Pavlovi podľa jeho slov náramne pripomínajú Mníchovskú dohodu z roku 1938. Tú európske krajiny podpísali s nacistickým vodcom Adolfom Hitlerom a rozhodli, že Československo musí Nemecku odstúpiť pohraničné územie obývané prevažne Nemcami.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Trump sa môže prestať zaoberať vojnou na Ukrajine, tvrdí jeho syn: Je skorumpovaná, USA už nebudú „idiotom so šekovou knižkou“
2.
Ostáva vyriešiť 2 otázky: Dohoda o ukončení vojny na Ukrajine je blízko, tvrdí vyslanec Kellogg
3.
Orbán vyšle do Ruska obchodnú delegáciu: Pripravuje sa na spoluprácu po ukončení vojny na Ukrajine
Zobraziť všetky články (1477)

Súčasné správanie Západu prirovnal Pavel k politike ústupkov pred druhou svetovou vojnou, vyjadril však presvedčenie, že tentoraz je podľa neho Západ vinný nie tak zo zrady Ukrajincov, ako skôr z nedostatku kolektívnej odvahy brániť vlastné hodnoty. „To, čo teraz robíme, by som nenazval zradou Ukrajiny. Nazval by som to neochotou – neochotou chrániť princípy, ktoré všetci tvrdíme, že chránime,“ uviedol.

Foto: SITA/AP

Ruský prezident Vladimir Putin podľa neho pri zdôvodňovaní invázie na Ukrajinu používa rovnaký naratív, aký použilo nacistické Nemecko pri anexii Sudet. „V prípade Československa bola nemecká menšina použitá ako zámienka. To isté vysvetlenie používa aj Vladimir Putin,“ povedal s odkazom na argument Moskvy o ochrane ruskej menšiny na Ukrajine.

Európa bude potrebovať novú bezpečnostnú zmluvu s Ruskom

Česká hlava štátu uznala, že po vojne bude Európa potrebovať novú bezpečnostnú zmluvu s Ruskom, podobnú Helsinskému aktu z roku 1975. Rusko by v nej malo uznať územnú celistvosť všetkých signatárov a súhlasiť s vynútiteľnými obmedzeniami svojho konania. „Proste nemôžeme dovoliť, aby Ukrajina tento konflikt prehrala,“ zdôraznil Pavel.

V rozhovore tiež argumentoval, že Európa by mala byť schopná bojovať a vyhrať prípadnú vojnu sama, bez výraznej pomoci zo strany Spojených štátov. Varoval, že ak by USA boli „zaneprázdnené inde, napríklad v ázijsko-tichomorskej oblasti“, a nedokázali by poskytnúť kľúčové kapacity, ako sú spravodajské služby, doprava, komunikácie a logistika, „my v Európe by sme mali byť schopní to zvládnuť sami“.

Foto: SITA/AP

Európa ale podľa neho nemá dostatok zdrojov na zdvojenie týchto štruktúr. Ako riešenie preto navrhol posilniť inštitúcie v rámci „európskeho piliera“ NATO, čo zahŕňa akési zdvojenie veliteľských pozícií medzi amerických a európskych predstaviteľov, ktoré by umožnilo hladký prenos právomocí v prípade neprítomnosti USA.

Rusko testuje odhodlanosť brániť sa

Nedávne incidenty v Európe, pri ktorých do vzdušných priestorov členských štátov NATO prenikli drony počas ruských útokov na Ukrajinu, označil Pavel za úmyselné a dobre naplánované. Podľa neho mali niekoľko cieľov. „Jedným z nich je ukázať, že Rusko je toho schopné. Ďalším je otestovať náš systém protivzdušnej obrany. Ale testuje aj našu odhodlanosť brániť sa,“ povedal.

Nevylúčil tiež, že Európa by mohla v budúcnosti reagovať na podobné incidenty pripisované Moskve dôraznejšie, než doteraz – napríklad aj možným zostrelením ruského dronu alebo lietadla. „Rusko by nedovolilo opakované narušenie svojho vzdušného priestoru. A my musíme urobiť to isté,“ dodal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trump sa môže prestať zaoberať vojnou na Ukrajine, tvrdí jeho syn: Je skorumpovaná, USA už…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deňKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chybyKoučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuťViktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac