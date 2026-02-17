Ak nechcete platiť pokutu, nezabudnite na dôležitú povinnosť: Vieme, ako získať čas navyše

Ilustračná foto: TASR/Unsplash

Nina Malovcová
SITA
Pozor na pokutu, pri odklade daňového priznania musíte splniť zákonné podmienky.

Blížiaci sa termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov nemusí byť pre daňovníkov konečný. Finančná správa upozorňuje, že zákon umožňuje lehotu si predĺžiť, a to dvoma spôsobmi. Oznámením alebo žiadosťou. Každý z týchto nástrojov je určený pre inú situáciu a rozdiel je najmä v tom, či je potrebný súhlas správcu dane.

Najčastejším a zároveň najjednoduchším spôsobom je podanie oznámenia o predĺžení lehoty. To sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je jednotné pre fyzické aj právnické osoby. Výhodou je, že daňovník nemusí uvádzať dôvod odkladu a správca dane jeho rozhodnutie neschvaľuje. Oznámenie však musí byť podané najneskôr do 31. marca 2026.

Daň je splatná v odloženom termíne

Daňovník si môže zvoliť nový termín podania, spravidla o tri mesiace, teda do 30. júna 2026. Ak však dosahoval príjmy zo zahraničia, môže si lehotu predĺžiť až o šesť mesiacov, teda do 30. septembra 2026. Finančná správa zároveň upozorňuje, že daňovníci, ktorí si lehotu predĺžia z dôvodu zahraničných príjmov, musia tieto príjmy v daňovom priznaní skutočne uviesť. Ak by tak neurobili, správca dane im uloží pokutu za oneskorené podanie.

Foto: TASR (Radovan Stoklasa)

V odloženom termíne je zároveň daň aj splatná. Spôsob doručenia oznámenia závisí od postavenia daňovníka. Fyzické osoby s príjmami z podnikania a všetky právnické osoby majú povinnosť komunikovať elektronicky. Elektronická komunikácia sa však netýka fyzických osôb bez príjmov z podnikania, napríklad zamestnancov, študentov či dôchodcov.

Žiadosť je určená pre špecifické prípady

Tí môžu oznámenie podať aj v papierovej podobe, a to poštou alebo osobne na ktoromkoľvek daňovom úrade. Druhou možnosťou je žiadosť o predĺženie lehoty, ktorá sa používa v špecifických prípadoch. Ide najmä o situácie, keď je daňovník v konkurznom konaní, v likvidácii, alebo keď daňové priznanie podáva dedič za zosnulého daňovníka.

V týchto prípadoch už nejde o automatický proces. Žiadosť schvaľuje správca dane, ktorý zároveň určí nový termín podania. Musí byť podaná najneskôr 15 dní pred uplynutím riadnej lehoty a zákon nestanovuje predpísané tlačivo, takže daňovník si ju vyhotovuje sám.

Možnosť odkladu tak predstavuje zákonný nástroj, ako získať čas navyše napríklad pri spracovaní podkladov alebo pri príjmoch zo zahraničia. Rozhodujúce je však dodržať zákonné lehoty a zvoliť správny postup. V opačnom prípade sa odklad môže zmeniť na sankciu.

