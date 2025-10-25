Ak ho máte doma, určite ho nekonzumujte. Známy reťazec z pultov sťahuje obľúbený výrobok

Ilustračná foto: Triplec85, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Obchodné reťazce
Predajca sťahuje produkt z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa.

Známy reťazec dm sťahuje z predaja výrobok LEROS IMMUNITY SHOT, 150 ml, ktorý ste si možno zakúpili aj vy. Zákazníkov vyzýva, aby ho nekonzumovali.

Podľa správy z tohto týždňa došlo pri výrobe niektorých šarží k mikrobiálnej kontaminácii a bol prekročený limit pre obsah kvasiniek a plesní. Konzumácia takto kontaminovaného výrobku môže predstavovať potenciálne riziko pre zdravie.

Produkt možno vrátiť v ktorejkoľvek predajni dm, a to aj v prípade, že je už otvorený. Personál vám na mieste poskytne ďalšie informácie o postupe vrátenia a náhrade.

Zoznam potenciálne nebezpečných výrobkov zahŕňa tieto šarže:

  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 19.02.2027, šarža: L 2503
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 27.02.2027, šarža: L 2504
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 10.03.2027, šarža: L 2505
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 16.04.2027, šarža: L 0417
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 13.05.2027, šarža: L 0504
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 14.05.2027, šarža: L 0511
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 16.05.2027, šarža: L 0512
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 19.05.2027, šarža: L 0514
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 20.05.2027, šarža: L 0516
  • Dátum minimálnej trvanlivosti: 21.05.2027, šarža: L 0519

„Kvalita a bezpečnosť výrobkov sú našou najvyššou prioritou, a preto sa úprimne ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a komplikácie,“ dodáva predajca.

