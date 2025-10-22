Z regálov sťahujú obľúbenú sladkosť: Zákazníci by ju nemali konzumovať, peniaze dostanú späť aj bez dokladu

Lidl Poľsko oznámil stiahnutie jednej výrobnej šarže populárnych oplátok z obehu. Dôvodom je podozrenie na prítomnosť kovových častíc v produkte, ktoré by mohli predstavovať riziko pre spotrebiteľov. Reťazec prijal rozhodnutie v spolupráci s výrobcom Biscuit International.
Stiahnutie sa týka sušienok XXL Sondey Wafle s karamelovou náplňou. Má ísť o balenie hmotnosti 560 gramov. Riziková je šarža s dátumom minimálnej trvanlivosti 4. decembra 2025 a číslom I25233A. Lidl upozorňuje zákazníkov, aby výrobok z tejto konkrétnej šarže nekonzumovali. Uviedol portál Fakt.pl.
„Nie je možné vylúčiť prítomnosť kovových častíc vo výrobku,“ uviedla spoločnosť v oficiálnom stanovisku.
Zákazníci majú možnosť tovar vrátiť
Oplátky z postihnutej šarže je možné vrátiť v ktorejkoľvek predajni Lidl v Poľsku, a to aj bez pokladničného dokladu.
Opatrenie sa týka výlučne šarže s uvedeným dátumom trvanlivosti a číslom I25233A. Ostatné výrobky spoločnosti Biscuit International, vrátane iných druhov oplátok predávaných v Lidli, nie sú stiahnutím dotknuté.
Spoločnosť Lidl sa zákazníkom ospravedlnila a spolu s výrobcom potvrdila, že bezpečnosť spotrebiteľov zostáva ich absolútnou prioritou. Podľa ich vyjadrenia odborný tím denne monitoruje kvalitu všetkých ponúkaných produktov, aby sa podobné situácie v budúcnosti neopakovali.
