Aj takto sa robia podvody: Z eurofondov chceli spreneveriť takmer milión eur

Polícia obvinila jednu osobu zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v súbehu so zločinom subvenčného podvodu. Obvinenie súvisí s projektom „Modernizácia mliekarenskej výroby“.
Polícia v rámci vyšetrovania v septembri 2025 na území Prešovského kraja vykonala rozsiahlu akciu s krycím názvom Technológ. Ako TASR informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, škoda mala dosiahnuť takmer 976 000 eur.
Podozrenia z neoprávneného použitia financií
„Naše doterajšie zistenia naznačujú, že finančné prostriedky určené na realizáciu projektu mohli byť použité neoprávnene,“ uviedol hovorca. Z celkovej škody finančné prostriedky Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka predstavujú asi 732 000 eur a finančné prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky takmer 244 000 eur.
Procesný dozor v predmetnej veci vykonáva Európska prokuratúra. „Vyšetrovanie pokračuje, preto momentálne nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodal Hájek.
