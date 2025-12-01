Bratislava dostane unikátnu vianočnú atrakciu: Po hlavnom meste bude chodiť špeciálne smetiarske auto

Bratislavská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vyšle v pondelok do ulíc vianočné smetiarske auto. Bratislavou bude jazdiť každý pracovný deň od 16.30 do 19.30 h. Poslednú jazdu vykoná 19. decembra. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Zuzana Balková.
„Vianočné smetiarske auto OLO vyráža do ulíc už štvrtý rok po sebe a úprimne nás teší, že sa z tejto myšlienky stala milá adventná tradícia. Posádky sa počas jázd stretávajú s vrúcnymi a milými pozdravmi nielen od našich malých fanúšikov, ale aj od dospelých, šoférov a šoférok, ktorí nám kývajú z áut či chodníkov. Aj vďaka týmto momentom vieme, že naše svetielka prinášajú radosť tam, kde sa objavia,“ uviedla Balková.
Inšpiráciou Praha
Ako hovorkyňa priblížila, OLO k tejto akcii inšpirovali pred rokmi kolegovia v Prahe. Vianočným vozidlom je smetiarske auto bežne využívané na čistenie kontajnerov v Bratislave.
„Vianočné auto OLO bude jazdiť prevažne po hlavných ťahoch, no zastaví sa aj na vybraných podujatiach mestských častí. Dovoľujeme si informovať, že presné časy sa môžu meniť v závislosti od dopravnej situácie. V prípade nepriaznivého počasia alebo nepredvídaných okolností môže byť jazda z bezpečnostných dôvodov zrušená,“ doplnila Balková s tým, že harmonogram jázd je možné nájsť na webe spoločnosti.
