AI vás nepripraví o prácu, ak pôsobíte v týchto sférach: Bill Gates odhalil tri nenahraditeľné oblasti

Dana Kleinová
Umelá inteligencia
Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft verí, že technológia nedokáže nahradiť tri konkrétne povolania.

Zatiaľ čo svet so zatajeným dychom (a občasnými obavami) sleduje raketový nástup umelej inteligencie, jeden z najvplyvnejších vizionárov technológií, Bill Gates, ponúka pomerne jasnú predpoveď. Hoci AI transformuje takmer každý aspekt nášho pracovného života, podľa spoluzakladateľa Microsoftu existujú tri oblasti, kde ľudský faktor zostane nenahraditeľný.

Integrácia AI do firiem už nie je hudbou budúcnosti, ale každodennou realitou. Pre niekoho ide o prevratný nástroj zvyšujúci efektivitu, pre iných o hrozbu, ktorá môže znamenať koniec ich profesie. Gates však upokojuje vášne a poukazuje na sektory, ktoré z tohto súboja vyjdú víťazne, píše portál Economic Times.

Programátori a vývojári: Architekti samotného systému

Pre mnohých to môže byť prekvapením, ale ľudia zodpovední za samotné budovanie systémov AI si s vysokou pravdepodobnosťou prácu udržia. AI síce výrazne pokročila v generovaní kódu, stále však zaostáva v presnosti a potrebných zručnostiach vyžadovaných na vytváranie komplexného softvéru.

Sedemdesiatročný Gates verí, že ľudskí programátori budú potrební na ladenie („debugging“, pozn. red.), zdokonaľovanie a vylepšovanie AI – podstatou je, že AI potrebuje ľudí, ktorí by to celé riadili. Hodnota programátorov neklesne, naopak, ich zručnosti budú ešte dôležitejšie.

Biológovia a vedci: Kreativita v službách medicíny

Tí, ktorí pôsobia najmä v lekárskom výskume a vo vedeckých objavoch spoliehajúcich sa na kreativitu a kritické myslenie, budú v bezpečí. Takéto vlastnosti sa umelej inteligencii replikujú len ťažko; hoci sú programy často schopné analyzovať súbory dát a diagnostikovať choroby, zlyhávajú pri vytváraní nových konceptov.

AI nedokáže robiť pokroky v revolučnom výskume ani formulovať nové hypotézy. Z tohto dôvodu Gates verí, že biológovia budú hrať kľúčovú úlohu pri odhaľovaní tajomstiev života a v pokroku medicíny. V tomto odvetví možno AI využiť ako užitočný nástroj, nie ako náhradu.

Energetika: Komplexnosť, ktorú algoritmus sám neukormidluje

Tí, ktorí pracujú v energetickom sektore, si môžu vydýchnuť – tento sektor je obrovský a príliš zložitý na to, aby ho technológia zvládla riadiť sama. Či už ide o ropu, jadrovú energiu alebo obnoviteľné zdroje, odborníci v tomto odvetví sú zodpovední za hľadanie udržateľných riešení a uspokojovanie potrieb ľudstva.

Gates tvrdí, že AI môže pomôcť s analýzou a efektivitou, ale ľudská odbornosť je prvoradá pri rozhodovaní v oblasti energetiky, a to najmä vtedy, ak ide o krízové riadenie.

Priznal však, že jeho predpovede nemusia byť stopercentne presné, keďže vplyv AI na trh práce sa bude vyvíjať spôsobmi, ktoré ešte nepoznáme – podobne ako pri priemyselnej revolúcii alebo vzostupe internetu.

V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
