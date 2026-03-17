Čoskoro sa Boltom neodveziete: Taxikári budú protestovať vo viacerých mestách a vypnú aplikáciu

Vodiči taxislužieb na Slovensku vyhlasujú celoslovenský protest v reakcii na podmienky platformy Bolt. Protest plánujú na 30. marca. Vodiči vyhlasujú, že sú dlhodobo nespokojní s nastavením odmien, výškou provízií digitálnych platforiem a celkovými pracovnými podmienkami.
„Podpora medzi vodičmi je obrovská. Desiatky správ, zdieľaní a reakcií ukázali, že problém sa netýka jednotlivcov, ale tisícov vodičov po celom Slovensku. Tento krok vnímame ako začiatok dialógu o férovejších podmienkach,“ hovorí organizátor protestu Ľuboslav Kopčák.
Plánujú vypnúť aplikáciu a odstaviť autá
V deň celoslovenského protestu vodiči plánujú koordinovanú akciu v krajských mestách a počas celého dňa vypnú aplikáciu Bolt a nebudú prijímať objednávky. V jednotlivých krajských mestách sa vodiči zhromaždia na vopred určených miestach, kde budú ich vozidlá odparkované ako symbol protestu. Cieľom je upozorniť verejnosť aj kompetentné inštitúcie na situáciu vodičov pracujúcich cez digitálne platformy. Organizátori očakávajú účasť vodičov z viacerých regiónov Slovenska.
Po silnej vlne podpory medzi vodičmi z rôznych miest Slovenska sa podarilo dosiahnuť nadviazanie komunikácie so spoločnosťou Bolt. Platforma deklarovala ochotu stretnúť sa a diskutovať o problémoch vodičov. Vodiči chcú otvoriť diskusiu najmä o zavedení minimálnej ceny za kilometer, zastropovaní provízií digitálnych platforiem, väčšej transparentnosti pri určovaní cien jazdy a spravodlivejších podmienkach pre vodičov pracujúcich cez aplikácie.
Podľa organizátorov je cieľom dosiahnuť také podmienky, ktoré umožnia vodičom vykonávať svoju prácu ekonomicky udržateľne a férovo.
Okrem protestu pripravujú vodiči aj otvorený list s návrhmi na úpravu zákona o taxislužbách, ktorý bude možné verejne podpísať, spoluprácu s médiami, aby sa téma pracovných podmienok vodičov dostala do širšej spoločenskej diskusie a mobilizáciu vodičov po celom Slovensku, aby sa zapojili do spoločných krokov a podporili iniciatívu.
Organizátori zdôrazňujú, že protest nie je namierený proti zákazníkom, ale je výzvou na férový dialóg medzi vodičmi, platformami a štátom. „Chceme pracovať, ale za spravodlivých podmienok. Veríme, že otvorený dialóg prinesie riešenia, ktoré budú férové pre vodičov aj pre digitálne platformy,“ dodal Kopčák.
