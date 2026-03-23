Rodina Vinczeovcov reaguje na príchod dievčatka: Jozef Banáš prezradil svoje plány s vnučkou

Foto: Facebook (Jozef Banáš), Instagram.com/viktorvincze

Jana Petrejová
Ich pocity sú jednoznačné. 

Pre moderátorku Adelu Vinczeovú a jej manžela Viktora Vinczeho je toto obdobie naplnené výnimočnými emóciami a rodinnou radosťou. Po tom, čo sa im pred časom podarilo splniť si sen o rodičovstve s ich milovaným synčekom Maxíkom, ich život sa opäť obohatil o nový, krásny začiatok.

Dvojica totiž privítala v rodine niekoľkomesačné dievčatko. Je u nich doma už pár týždňov, no keďže si musia prejsť rovnakým adopčným procesom ako pri Maxíkovi, pri zverejňovaní detailov sú opatrnejší. Isté však je, že sa z nich stala štvorčlenná rodina plná radosti a vzájomnej lásky. Podobné pocity prežívajú aj najbližší Viktora Vinczeho a Adely Vinczeovej, o čom svedčia ich reakcie, ktoré prezradili portálu Koktejl.

Starí rodičia vítajú novú vnučku

Pochopiteľne, že rodičia bývalých moderátorov sú taktiež šťastím bez seba. „Ďakujeme za gratuláciu. Vnučka je pre nás veľkým darom, za ktorý sme vďační a tešíme sa z nej,“ uviedla dojatá Viktorova mama Renáta Vinczeová.

Emócie zmietajú aj Adeliným otcom Jozefom Banášom, ktorý je hrdým starým otcom. „Máme z nášho tretieho vnúčaťa veľkú radosť, obdivujem Adelku s Vikim, to už je veľká zodpovednosť, ale zvládajú to bravúrne,”  pochválil populárnu dvojicu. Spisovateľ je dokonca tak nadšený, že spomenul tiež, aké má plány s malým dievčatkom. “Prebalil som Maxíka, ak bude treba, prebalím aj vnučku. Už sa teším, ako ju vytancujem na stužkovej,“ prezradil Jozef Banáš.

Dvojnásobné šťastie v rodine

Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac