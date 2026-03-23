Rodina Vinczeovcov reaguje na príchod dievčatka: Jozef Banáš prezradil svoje plány s vnučkou

Pre moderátorku Adelu Vinczeovú a jej manžela Viktora Vinczeho je toto obdobie naplnené výnimočnými emóciami a rodinnou radosťou. Po tom, čo sa im pred časom podarilo splniť si sen o rodičovstve s ich milovaným synčekom Maxíkom, ich život sa opäť obohatil o nový, krásny začiatok.
Dvojica totiž privítala v rodine niekoľkomesačné dievčatko. Je u nich doma už pár týždňov, no keďže si musia prejsť rovnakým adopčným procesom ako pri Maxíkovi, pri zverejňovaní detailov sú opatrnejší. Isté však je, že sa z nich stala štvorčlenná rodina plná radosti a vzájomnej lásky. Podobné pocity prežívajú aj najbližší Viktora Vinczeho a Adely Vinczeovej, o čom svedčia ich reakcie, ktoré prezradili portálu Koktejl.
Starí rodičia vítajú novú vnučku
Pochopiteľne, že rodičia bývalých moderátorov sú taktiež šťastím bez seba. „Ďakujeme za gratuláciu. Vnučka je pre nás veľkým darom, za ktorý sme vďační a tešíme sa z nej,“ uviedla dojatá Viktorova mama Renáta Vinczeová.
Emócie zmietajú aj Adeliným otcom Jozefom Banášom, ktorý je hrdým starým otcom. „Máme z nášho tretieho vnúčaťa veľkú radosť, obdivujem Adelku s Vikim, to už je veľká zodpovednosť, ale zvládajú to bravúrne,” pochválil populárnu dvojicu. Spisovateľ je dokonca tak nadšený, že spomenul tiež, aké má plány s malým dievčatkom. “Prebalil som Maxíka, ak bude treba, prebalím aj vnučku. Už sa teším, ako ju vytancujem na stužkovej,“ prezradil Jozef Banáš.
