55 miliárd ton: Našli najväčšie ložisko na svete, má hodnotu 5,2 bilióna eur

Objav v austrálskom regióne Hamersley v oblasti Pilbara, jednej z najbohatších prírodných provincií sveta, upútal pozornosť geológov. Odborníci formáciu považujú za jedno z najväčších známych ložísk železnej rudy na zemi, ktoré môže významne doplniť naše poznatky o globálnych zásobách tejto suroviny.
Odhaduje sa, že obsahuje približne 55 miliárd ton vysokokvalitnej rudy s obsahom železa presahujúcim 60 %.
Hodnota ložiska sa odhaduje na 4,5 bilióna libier (5,2 bilióna eur). Ako píše Futura Sciences, ide tak o jedno z najcennejších prírodných ložísk, aké kedy ľudstvo objavilo. Portál zároveň udáva, že je „najväčším ložiskom železa na svete“.
Predstavuje viac ako 20 rokov celosvetovej produkcie
Železná ruda je pre priemysel kľúčová. Produkty z nej sa používajú prakticky úplne všade v stavebníctve a priemyselnej výrobe, od mostov až po výrobu veterných turbín.
Ako píše Ecoticias, Austrália je dnes jedným z najväčších exportérov železnej rudy a objav v oblasti Pilbara môže jej postavenie upevniť na desaťročia. Odhadovaných 55 miliárd ton totiž predstavuje viac ako 20 rokov súčasnej celosvetovej produkcie. Odborníci očakávajú, že nález ovplyvní ceny surovín, globálne dodávateľské reťazce aj vzťahy s veľkými odberateľmi, ako je Čína.
Prelom však nenastal len v ekonomike.
