Až 43 miliónov ton: V kúte Európy objavili jedno z najväčších ložísk vzácnej suroviny na svete

Ilustračná foto: Neptune Energy press

Michaela Olexová
Pre porovnanie, v tzv. lítiovom trojuholníku sa dnes nachádza približne 50 miliónov ton.

V regióne Altmark v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sa údajne ukrýva 43 miliónov ton ekvivalentu uhličitanu lítneho (LCE). Región je známy 55-ročnou tradíciou v produkcii zemného plynu.

Energetická spoločnosť Neptune Energy, ktorá spolu so svojimi predchodcami využíva geologické zdroje regiónu od roku 1969, objav potvrdila 24. septembra 2025.

„Znamená to, že sa tu nachádza jeden z najväčších projektových zdrojov lítia na svete,“ uviedli, ako píše Interesting Engineering.

Nová kapitola v energetike

Lítium je dnes vysoko žiadaný materiál. Je kľúčovou zložkou batérií pre mobily, počítače a elektromobily. Využíva sa tiež v medicíne na liečbu manických a depresívnych epizód ako stabilizátor nálady, pričom nachádza uplatnenie aj v keramike, sklárskej výrobe či mazivách.

Ilustračná foto: Pexels

Objem 43 miliónov ton je zásadný. Pre porovnanie, v tzv. lítiovom trojuholníku v Južnej Amerike, rozdelenom medzi Argentínu, Čile a Bolíviu, sa dnes nachádza približne 50 miliónov ton.

Portál Interesting Engineering tvrdí, že objav znamená novú kapitolu v energetike. Podľa Andreasa Schecka, generálneho riaditeľa spoločnosti Neptune Energy, im tento objav umožní výrazne prispieť k nemeckému aj európskemu trhu s dodávkami kritickej suroviny.

Poslednou fázou pred komerčnou prevádzkou je demonštračné zariadenie

Spoločnosť teraz presúva svoje zameranie z fosílnych palív na materiál, ktorý je vysoko žiadaný pre výrobu batérií. Namiesto tradičných, environmentálne náročných metód – povrchová ťažba alebo odparovacie nádrže – plánuje využiť proces extrakcie lítia (DLE) z podzemnej soľanky, čo je technológia navrhnutá tak, aby minimalizovala dosah na životné prostredie.

V mene spoločnosti Neptune Energy experti z konzultačnej firmy IW Consult preskúmali potenciálne sociálno-ekonomické vplyvy projektu. Zistili, že ak projekt vyprodukuje 25-tisíc ton lítia ročne, hrubá pridaná hodnota v Nemecku za obdobie 2025 – 2042 by mohla potenciálne dosiahnuť 6,4 miliardy eur a vytvoriť až 1 500 pracovných miest.

V auguste 2025 dokončila firma druhý pilotný projekt s využitím DLE, v rámci ktorého úspešne získala uhličitan lítny v batériovej kvalite z geotermálnej soľanky Altmark. Tretí pilotný test sa zameriava na adsorpciu, metódu získavania lítia z roztokov, najmä zo slaných vôd, pri ktorej sa ióny lítia viažu na povrch špeciálneho materiálu – tzv. adsorbentu.

Ilustračná foto: Profimedia

Ak spoločnosť získa potrebné povolenia, plánuje po pilotnej fáze vybudovať demonštračné zariadenie, ktoré integruje exktrakciu, spracovanie a výrobu lítia, čo by bola posledná fáza pred spustením plnohodnotnej komerčnej prevádzky.

„Región Altmark spája geologický potenciál, vybudovanú infraštruktúru a technické know-how – ideálne podmienky na úspešnú transformáciu z produkcie zemného plynu na ekologickú ťažbu lítia,“ uzavrel v tlačovej správe Axel Wenke, nový riaditeľ pre energetiku spoločnosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V hlbinách jaskyne našli tajnú komoru: Má 13 metrov, bola zapečatená 40-tisíc rokov a ukrýva…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac