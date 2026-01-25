Až 43 miliónov ton: V kúte Európy objavili jedno z najväčších ložísk vzácnej suroviny na svete

V regióne Altmark v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sa údajne ukrýva 43 miliónov ton ekvivalentu uhličitanu lítneho (LCE). Región je známy 55-ročnou tradíciou v produkcii zemného plynu.
Energetická spoločnosť Neptune Energy, ktorá spolu so svojimi predchodcami využíva geologické zdroje regiónu od roku 1969, objav potvrdila 24. septembra 2025.
„Znamená to, že sa tu nachádza jeden z najväčších projektových zdrojov lítia na svete,“ uviedli, ako píše Interesting Engineering.
Nová kapitola v energetike
Lítium je dnes vysoko žiadaný materiál. Je kľúčovou zložkou batérií pre mobily, počítače a elektromobily. Využíva sa tiež v medicíne na liečbu manických a depresívnych epizód ako stabilizátor nálady, pričom nachádza uplatnenie aj v keramike, sklárskej výrobe či mazivách.
Objem 43 miliónov ton je zásadný. Pre porovnanie, v tzv. lítiovom trojuholníku v Južnej Amerike, rozdelenom medzi Argentínu, Čile a Bolíviu, sa dnes nachádza približne 50 miliónov ton.
Portál Interesting Engineering tvrdí, že objav znamená novú kapitolu v energetike. Podľa Andreasa Schecka, generálneho riaditeľa spoločnosti Neptune Energy, im tento objav umožní výrazne prispieť k nemeckému aj európskemu trhu s dodávkami kritickej suroviny.
Poslednou fázou pred komerčnou prevádzkou je demonštračné zariadenie
Spoločnosť teraz presúva svoje zameranie z fosílnych palív na materiál, ktorý je vysoko žiadaný pre výrobu batérií. Namiesto tradičných, environmentálne náročných metód – povrchová ťažba alebo odparovacie nádrže – plánuje využiť proces extrakcie lítia (DLE) z podzemnej soľanky, čo je technológia navrhnutá tak, aby minimalizovala dosah na životné prostredie.
V auguste 2025 dokončila firma druhý pilotný projekt s využitím DLE, v rámci ktorého úspešne získala uhličitan lítny v batériovej kvalite z geotermálnej soľanky Altmark. Tretí pilotný test sa zameriava na adsorpciu, metódu získavania lítia z roztokov, najmä zo slaných vôd, pri ktorej sa ióny lítia viažu na povrch špeciálneho materiálu – tzv. adsorbentu.
Ak spoločnosť získa potrebné povolenia, plánuje po pilotnej fáze vybudovať demonštračné zariadenie, ktoré integruje exktrakciu, spracovanie a výrobu lítia, čo by bola posledná fáza pred spustením plnohodnotnej komerčnej prevádzky.
„Región Altmark spája geologický potenciál, vybudovanú infraštruktúru a technické know-how – ideálne podmienky na úspešnú transformáciu z produkcie zemného plynu na ekologickú ťažbu lítia,“ uzavrel v tlačovej správe Axel Wenke, nový riaditeľ pre energetiku spoločnosti.
