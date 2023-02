40-ročného právnika zastrelila magnetická rezonancia: Podivnú nehodu spôsobila nabitá pištoľ pri vyšetrení

Ak ste niekedy boli na vyšetrení magnetickou rezonanciou, dôrazne vás pri vstupe do miestnosti s prístrojom upozorňovali na to, aby ste nemali pri sebe žiadne kovové predmety. Má to svoju logiku, keďže už názov diagnostického vyšetrenia — magnetická rezonancia — napovedá, že hlavnú úlohu tu hrajú magnety.

Zbraň si zobral so sebou

V brazílskej klinike Laboratorio Cura v São Paulo sa 16. januára tohto roku odohrala tragická udalosť. 40-ročný právnik a veľký zástanca zbraní si nechal pri sebe nabitú zbraň napriek tomu, že bol ústne aj písomne poučený o tom, aby odstránil všetky kovové predmety predtým, ako vstúpi so svojom matkou, ktorej robil sprievod, do miestnosti s magnetickou rezonanciou, uvádza portál Science Alert.

Leandro Mathias de Novaes bo známym zástancom zbraní a na účtoch na sociálnych sieťach mal tisícky sledovateľov, ktorým vysvetľoval, prečo by mali pri sebe nosiť zbrane. On sám bol držiteľom zbraní a mal oprávnenie sa s nimi pohybovať. Aj zbraň zo samotného incidentu bola legálna.

Gun discharged by MRI machine’s magnetic field kills owner. Bazilian Leandro Mathias de Novaes took his mom for an MRI and did not report a concealed weapon. The magnetic field pulled the weapon and caused it to discharge, hitting him in the stomach. He died weeks later. pic.twitter.com/1Z0OnJGdLi — The Back Page News (@TheBackPageNews) February 10, 2023

„Radi by sme zdôraznili, že sme dodržali všetky protokoly prevencie nehôd, ako je u nás zvykom,“ povedal hovorca kliniky pre The Telegraph.

Strela ho trafila do brucha

Aj napriek tomu, že bol de Novaes riadne poučený, neuposlúchol a nabitú zbraň zastrčenú za pásom si zobral, so sebou a takto vstúpil do miestnosti s magnetickou rezonanciou. Tá okamžite pritiahla jeho kovovú zbraň a to spôsobilo, že pištoľ vystrelila a trafila de Novaesa do brucha tak nešťastne, že zraneniam po niekoľkých týždňoch podľahol.

Dôvod, prečo k tomu došlo, je zrejmý. Magnetická rezonancia používa na diagnostické zobrazenie magnet o sile od 1,5 do 3 Tesla. Vďaka tomu sa prinútia protóny v molekulách vody pohybovať, čim sa dá pomerne presne zobraziť vnútro ľudského tela. Použité magnetické pole je mimoriadne silné, bežný magnet má silu iba niekoľko tisícin Tesla.

Názornú ukážku ako magnetická rezonancia reaguje na kovové predmety, môžete vidieť tu:

Žiaľ, takýchto nehôd sa už stalo viacero. V roku 2002 sa tiež dostala zbraň do miestnosti s magnetickou rezonanciou v New Yorku, pričom vystrelila, no trafila našťastie iba stenu. Iný muž v roku 2018 vstúpil na Long Islande do vyšetrovne a pritiahnutá pištoľ ho postrelila do stehna. Iná tragická nehoda sa odohrala aj v roku 2021, keď muža zasiahla kyslíková fľaša pritiahnutá magnetickou rezonanciou.