Obľúbená európska krajina vám dá 100-tisíc eur na kúpu a renováciu domu: Má to však podmienku, ktorú musíte splniť

Predstavte si, že si kúpite dom v malebnej talianskej dedinke s panoramatickým výhľadom na hory a štedrý štátny príspevok pokryje väčšinu nákladov na jeho rekonštrukciu. Tento sen môže byť teraz skutočnosťou.

Ako píše CNN, región na severe Talianska Tridentsko (Trentino), sa rozhodol bojovať proti vyľudňovaniu obcí prostredníctvom finančných stimulov, preto teraz ľuďom daruje peniaze na kúpu a rekonštrukciu domov.

Región Trentino sa nachádza vo vnútrozemí, čo síce znamená, že nemá prístup k moru, ale zato má Alpy. Je známy svojimi horami, jazerami, lyžiarskymi strediskami a vinicami.

Tieto podmienky treba splniť

V rámci tohto projektu môžu ľudia získať až 100-tisíc eur, z čoho 80-tisíc eur je určených na rekonštrukciu a 20-tisíc eur na nákup nehnuteľnosti. Dom si môžu kúpiť v jednej z 33 vybraných obcí, ktoré sú ohrozené vyľudňovaním, čím ich opäť oživia.

Aby uchádzač mohol získať grant, musí sa zaviazať, že v dome bude žiť minimálne 10 rokov, alebo ho dlhodobo prenajme len jednému nájomcovi. Krátkodobé prenájmy, napríklad cez Airbnb, sú zakázané.

Program je určený výlučne na renováciu opustených domov, čo znamená, že nové stavby nie sú podporované. Každý nový majiteľ si môže kúpiť maximálne tri nehnuteľnosti, čím sa zabraňuje skupovaniu celých dedín.

Tento projekt, ktorý je financovaný z fondu vo výške 30 miliónov eur, má ambíciu nielen znovu osídliť opustené oblasti, ale aj podporiť miestny stavebný priemysel a služby.

Región predpokladá, že do apríla 2024 definitívne určí obce, ktoré budú zapojené do projektu. Medzi nimi sa však pravdepodobne objavia aj atraktívne lokality ako Val di Non či Val di Sole, ktoré sú známe svojou krásnou prírodou a lyžiarskymi strediskami.