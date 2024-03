Zvyšujú sa poplatky za vydanie občianskych preukazov aj cestovných pasov: Takého sumy si za ne po novom zaplatíme

Už koncom roka 2023 sme vás informovali, že by ste si mali skontrolovať platnosť vašich dokladov, a to najmä občianskeho preukazu a cestovného pasu. Od apríla tohto roka je ich vydanie totižto drahšie. Ide o súčasť konsolidačného vládneho balíčka a jeho cieľom je podľa rezortu financií zreálniť výšku nákladov, ktoré majú inštitúcie poskytujúce služby občanom. Ako uvádza FinReport, zmena ceny sa týka aj zbrojného pasu.

Ministerstvo pritom uvádza, že výška správnych poplatkov nebola dlhšie upravovaná a nezohľadňuje aktuálne ceny ani infláciu.

Od 1. apríla 2024 bude drahší napríklad občiansky preukaz. Jeho suma sa bude líšiť podľa toho, či ide o nový občiansky preukaz, alebo o stratený. Platiť sa bude navyše aj za zaslanie na adresu.

Vydanie nového občianskeho preukazu

Do 31. marca 2024 stojí 4,50 eura, od 1. apríla 2024 bude jeho suma 7 eur.

Stratený preukaz s platnosťou do 10 rokov

Jeho vydanie stojí do 31. marca 2024 9 eur, od 1. apríla sa suma mení na 14 eur.

Stratený preukaz s platnosťou nad 10 rokov

Do 31. marca 2024 stojí 16,50 eura, od 1. apríla 2024 cena vzrastie na 25 eur.

Doručenie preukazu na udanú adresu

Do 31. marca 2024 sa za doručenie na vami zadanú adresu platilo 3 eurá, po novom to od 1. apríla 2024 budú 4 eurá.

Vyššie poplatky sa týkajú aj vydávania cestovných pasov. Kým doteraz sa pri vydaní do 10 dní pohybovali v rozmedzí od 16 do 66 eur, od 1. apríla stúpnu od 24 do 100 eur.

Vydanie cestovného pasu do 10 dní

Deti do 6 rokov platia do 31. marca 2024 16 eur. Od 1. apríla 2024 vydanie cestovného pasu bude stáť 24 eur.

Deti od 6 do 16 rokov platia do 31. marca 2024 26 eur, od 1. apríla 2024 40 eur.

Občania od 16 rokov do 31. marca 2024 platia za vydanie cestovného pasu 66 eur, od 1. apríla 2024 100 eur.

Vydanie cestovného pasu do 30 dní

Deti do 6 rokov do 31. marca 2024 platia sumu 8 eur, od 1. apríla 2024 12 eur.

Deti od 6 do 16 rokov platia za cestovný pas do 31. marca 2024 13 eur, od 1. apríla 2024 20 eur.

Občania od 16 rokov do 31. marca za vydanie pasu zaplatia 33 eur, od 1. apríla 2024 50 eur.

Zmenia sa aj poplatky iných dokladov.

Vydanie zbrojného preukazu

Do 31. marca 2024 stojí 30 eur, od 1. apríla 45 eur.

Rozšírenie zbrojného pasu

Suma sa zvýši z pôvodných 20 eur na 30 eur.

Preskúšanie z odbornej spôsobilosti držania alebo nosenia strelnej zbrane

Do 31. marca 2024 je suma 50 eur, od 1. apríla 2024 vzrastie na 70 eur.

Vodičský preukaz

Do 31. marca 2024 stojí jeho vybavenie 6,5 eura, po novom to od 1 apríla 2024 bude 10 eur.

„Zámerom legislatívnej úpravy zákona o správnych poplatkoch je valorizácia sadzieb vybraných poplatkov, z ktorých väčšina sa naposledy menila v roku 2009, pričom odvtedy narástli spotrebiteľské ceny o približne 54 percent,“ vysvetlilo tieto kroky Ministerstvo financií SR.