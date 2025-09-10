Elon Musk bude nešťastný: Toto meno ho zosadilo z trónu najbohatšieho človeka sveta, postupom v rebríčku prepísal históriu

Ide o najväčší jednodňový nárast bohatstva, aký Bloomberg vo svojom rebríčku zaznamenal.

Svet miliardárov má nového lídra. Larry Ellison, spoluzakladateľ technologického giganta Oracle, sa po prvý raz v histórii stal najbohatším človekom planéty a zosadil z trónu Elona Muska.

Podľa Bloomberg Billionaires Index jeho majetok v stredu vyskočil o rekordných 101 miliárd dolárov, čím celková hodnota Ellisonovho imania dosiahla 393 miliárd dolárov. Musk sa prepadol na druhé miesto so sumou 385 miliárd dolárov. Ide o najväčší jednodňový nárast bohatstva, aký Bloomberg vo svojom rebríčku zaznamenal.

Raketa menom Oracle

Ellisonov majetok je úzko spätý s akciami Oracle, ktoré tento rok prudko rastú. Firma zverejnila kvartálne výsledky výrazne nad očakávaniami a naznačila, že ďalší rast ešte len príde. Akcie spoločnosti v stredu poskočili o 41 %, čo je najväčší jednodňový nárast v jej histórii.

Oracle sa darí predovšetkým v oblasti cloudovej infraštruktúry, kde zaznamenala skokový rast objednávok. Už predtým mali akcie firmy od začiatku roka rast o 45 %, takže stredečný rekord len potvrdil jej úspešný rok.

Musk padá, ale sníva o bilióne

Naopak, Tesla, ktorá je hlavným zdrojom Muskovej hodnoty, tento rok stráca. Akcie automobilky sú dole o 13 % a aj napriek obrovským ambíciám stagnujú. Správna rada Tesly pritom pripravila pre Muska odmeňovací balík, ktorý by mohol v prípade splnenia náročných cieľov urobiť z neho vôbec prvého bilionára na svete.

Musk sa po prvýkrát stal najbohatším človekom sveta v roku 2021, no titul viackrát stratil. Najprv ho predbehol Jeff Bezos z Amazonu a neskôr Bernard Arnault z LVMH. Minulý rok sa Musk vrátil na vrchol a držal sa tam viac ako 300 dní, kým ho teraz zosadil 81-ročný Ellison.

