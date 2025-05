Zvládneš kvíz pre 10-ročné deti? Ak nie, vráť sa na základnú školu! Tento kvíz plný tém z 1. stupňa ťa poriadne potrápi

Myslíte si, že by ste dnes bez problémov zvládli otázky, ktoré denne riešia deti na 1. stupni základnej školy?

Tento zábavný kvíz preverí vašu pamäť, logické myslenie a možno vás aj prekvapí. Dospelí často podceňujú detské učivo, no niektoré otázky dajú zabrať aj poriadne ostrieľaným hlavám. Zistite, či by ste v lavici obstáli — alebo by vás hravo porazil prváčik.

Otázky sme vyberali na základe okruhov, ktoré sú voľne dostupné v Štátnom vzdelávacom programe na portáli Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Pokiaľ sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.