Zuzana Mesterová v 1 na 1: Ficova vláda otvorila dvere organizovanému zločinu. Parlament zažil absolútne dno

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom v relácii interezu 1 na 1 bola tentoraz poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová.

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojou hostkou rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou.

K dramatickému záveru roka v parlamente sa do štúdia interezu prišla vyjadriť aj Zuzana Mesterová. Práve ona upozorňovala v pléne NR SR na nevhodné správanie koaličných poslancov, či požívanie alkoholu. Mesterová uviedla, že predseda parlamentu Richard Raši, ktorý je zodpovedný za chod parlamentu, svoju úlohu nezvláda a správa sa ako posluhovač Roberta Fica.

S moderátorkou sa rozprávali aj o rizikách novely Trestného zákona, prílepku k horalkovému zákonu. Zuzana Mesterová kritizuje aj fakt, že túto novelu priniesol do parlamentu obžalovaný podpredseda Tibor Gašpar. Podľa opozičnej poslankyne Gašpar pomáha len sebe a iným obžalovaným, pre ľudí nerobí vôbec nič. V prípade, že prezident nezasiahne a novelu podpíše, opozícia je pripravená obrátiť sa okamžite na Ústavný súd.

Okrem toho sa v diskusnej relácii interezu rozprávali aj o téme pravdepodobného zneužívania SIS na politické účely. Podľa informácií zvnútra tajnej služby, SIS mala vypracovať správy o opozičných poslancoch a ich rodinách. Mesterová to považuje za veľkú bezpečnostnú hrozbu a chystajú vyvíjať tlak na odvolanie Pavla Gašpara aj po novom roku. 

Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojou hostkou Zuzanou Mesterovou v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.

