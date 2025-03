Zuzana Kovačič Hanzelová spravila veľký krok, nad ktorým váhajú mnohí rodičia: Ľudia jej tlieskajú za rozhodnutie

Známa novinárka vymenila pred pár mesiacmi mediálne prostredie plné kamier za prostredie, v ktorom prebaľuje a tíši hlasný plač. Prežíva obdobie, ktoré je pre ňu úplne nové, no je šťastím bez seba a užíva si so svojím uzlíčkom radosti každý jeden moment. Zdá sa však, že pri jednej veci, ktorú mala premyslenú, ani na minútu nezaváhala. Mnohé mamičky sa toho boja a často o tom diskutujú na internete. Ona sa však nebála otvorene vyjadriť na sociálnej sieti a informovať svojich sledovateľov o tom, k čomu sa posledné dni uchýlila.

Obľúbená spravodajská dvojica prežíva radostné chvíle so svojou dcérkou Milou, ktorá im úplne zmenila život. Zatiaľ čo sa predtým sústredili na svoju redaktorskú prácu, pričom Michal Kovačič riešil nepríjemnosti s Markízou a stal sa šéfom štrajkového výboru, dnes všetka pozornosť rodičov smeruje na ich prvorodené dieťa. Novú rolu zvládajú na jednotku, dokonca vyriešili už aj jednu povinnosť týkajúcu sa zdravia ich dcérky, nad ktorou iní premýšľajú a mnohí ju len zvažujú.

Zverejnená správa na sociálnej sieti

Hlavne medzi novopečenými rodičmi je očkovanie detí kontroverznou témou a neraz sa k nej vyjadrili rozhorčené mamičky na internete, kde si vymieňali rôzne názory. Zdá sa, že čo sa týka tejto témy, vždy budú rodičia rozdelení na dva tábory. V jednom sú tí, ktorí si svoje deti bez debaty zaočkovať dajú, aby zaistili ich zdravie a druhí budú mať k očkovaniu zmiešaný postoj. Zuzana Kovačič Hanzelová patrí so svojím manželom do prvej skupiny rodičov, ktorí sú jednoznačne za prevenciu. Dokonca to oznámili aj na sociálnej sieti, kde sa vyjadrili aj fanúšikovia, ktorí ich za to obdivujú.

Zároveň novinárka prezradila jednu šokujúcu informáciu, ktorá sa jej stala len pár dní pred pôrodom. „Naše dieťa má ten luxus, že jeho rodičia dôverujú vede a dokážu využívať benefity vedeckého pokroku ľudstva – očkovania. V tehotenstve som sa zaočkovala na chrípku, čierny kašeľ, ak by som nedostala covid týždeň pred termínom, tak aj na ten, a očkovanie RSV,“ napísala Zuzana na Instagrame a dala tak najavo, že očkovanie považuje za veľkú výhodu dnešnej doby.

Ako ďalej pokračovala, zaočkovať dala aj svoju dcérku Milu. „Predvčerom bola naša dcéra na svojom prvom očkovaní v troch mesiacoch – dostala 8 vakcín – hexa vakcínu, rotavírus a pneumokoky. Dva dni mrnkania a my, rodičia, môžeme byť pokojnejší, kdekoľvek s ňou ideme,“ uviedla šťastná Zuzana.

Snaží sa šíriť osvetu o očkovaní