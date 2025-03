Zuzana Haasová si po náročnom období konečne užíva bábätko doma. Prezradila aj pohlavie a meno nového člena rodiny

Zuzana Haasová, herečka, ktorú si diváci spájajú najmä so seriálom Panelák či so sestrou legendárnej Bambuľky, patrí medzi známe tváre slovenského šoubiznisu. Popri kariére zvláda aj rolu mamy, a to už po tretíkrát.

O tom, že Haasová celé mesiace tajila svoje tehotenstvo a rozhodla sa ho zverejniť až na Vianoce, sme vás informovali v tomto článku. Herečka vtedy otvorene priznala, že po predošlých smutných skúsenostiach si spolu s manželom Viliamom Schowanetzom priala nechať túto správu len pre seba. „Utajila som to šálom a šatami. (Úsmev) A keď sa fotíte zhora – nevidno bruško. Ale napríklad sme v reálnom živote stretávali ľudí v decembri okolo Mikuláša a nikto si nevšimol, že som tehotná,“ vysvetlila vtedy Haasová. Po Vianociach sa však už so svojimi fanúšikmi podelila o radostnú fotografiu so sviatočnou atmosférou, kde bruško predsa len ukázala. „Mohla som to držať ešte v tajnosti, ale nie som klamárka,“ dodala s humorom.

Predčasný pôrod a náročné dni v nemocnici

Denník Plus jeden deň najnovšie informoval, že po predčasnom pôrode, po ktorom muselo dieťatko niekoľko týždňov zotrvať v inkubátore, si ho Haasová pred pár dňami konečne odviezla domov. Napriek tomu, že pôrod prebehol skôr, ako sa čakalo, herečka zvládla situáciu s nadhľadom. „Áno, bábätko je na svete! Môj plán bol povedať to do sveta šťastne, až keď si to dieťatko zoberieme domov – ako to býva zvykom, keď mamičky idú z pôrodnice domov a dávajú to vedieť rodine. Bábätko máme ešte akoby v „brušku“ – v inkubátore. Narodilo sa nám pred 10 dňami. V čase, keď sme pred pár dňami robili s vami rozhovor, už bolo na svete. (Úsmev) Viliam vtedy zverejnil na sociálnej sieti fotku z Vianoc s mojím bruškom s popisom, že to je minulosť – v zmysle, že aj bruško je minulosť a dieťa je už na svete. Nechceli sme to zatajiť, len sme to zverejnili rafinovane a nikto na to neprišiel, že už som vlastne porodila. Viac sa vyjadríme až vtedy, keď už budeme všetci spolu,“ prezradila herečka.

Po piatom cisárskom reze vtipkovala o „Terminátorovi“