Zuzana Čimová prelomila mlčanie o odchode z Markízy: „Aj napriek trpkej príchuti konca cítim vďačnosť“

Foto: instagram.com (viktorvincze)

Redakcia
Odchod považuje za správny krok.

Jedna z najvýraznejších tvárí hlavného spravodajstva TV Markíza, Zuzana Čimová, v televízii skončila. K odchodu sa moderátorka vyjadrila na sociálnej sieti. O jej osude sa intenzívne špekulovalo už od mája, keď odchod počas vysielania oznámil jej kolega Viktor Vincze. V auguste televízia ukončenie spolupráce s Čimovou potvrdila. Odchod považuje za správny krok a lúči sa s televíziou s vďačnosťou a úctou k získaným skúsenostiam.

„Ja dnes totiž Televízne noviny vysielam poslednýkrát, po 12 rokoch končím v Markíze a Zuzka pravdepodobne tiež,“ povedal Vincze, čím naznačil, čo bude nasledovať. Krátko nato zmizla Čimová z obrazoviek a diváci zostali v neistote, či sa ešte vráti.

Markíza už oficiálne potvrdila ukončenie spolupráce so Zuzanou Čimovou, o čom sme vás informovali v polovici augusta. „Zuzana Čimová sa rozhodla ukončiť svoje pôsobenie v TV Markíza. Jej rozhodnutie rešpektujeme, ďakujeme jej za profesionálny prístup a prajeme jej veľa úspechov v ďalšom pôsobení,“ uviedla televízia vo svojom stanovisku.

Prelomila mlčanie

Zuzana Čimová sa k svojmu odchodu teraz vyjadrila aj osobne na Instagrame. „Nie je dôvod báť sa konca. Koniec je len prirodzená časť cesty. Jedna z najzlomovejších etáp môjho života je symbolicky na konci. Skutočný koniec však prišiel pred pár mesiacmi. Prišiel v čase, kedy sa v 21. storočí potýkame s otázkou cenzúry v najsledovanejšom médiu v krajine…“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Čimová (@cimovazuzana)

Moderátorka dodala, že napriek neľahkým okolnostiam považuje svoj odchod za oslobodzujúci a správny krok: „Aj napriek kroku do neznáma považujem túto cestu za nesmierne oslobodzujúcu a jedinú možnú správnu. Dnes sa pomyselne s Markízou lúčim. Dovidenia, Markíza.“

Čimová zároveň vyjadrila vďačnosť za sedem rokov pôsobenia v televízii: „Veľa ma naučila, veľa mi dala. S láskou budem spomínať na všetky vzácne skúsenosti, stretnutia a silné profesijné momenty. Odchádzam pevne verná svojmu morálnemu kompasu.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obmedzenia pocíti každý cestujúci: Do platnosti vstupuje nový režim na bratislavskej autobusovej stanici Nivy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac