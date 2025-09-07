Zuzana Čimová prelomila mlčanie o odchode z Markízy: „Aj napriek trpkej príchuti konca cítim vďačnosť“

Jedna z najvýraznejších tvárí hlavného spravodajstva TV Markíza, Zuzana Čimová, v televízii skončila. K odchodu sa moderátorka vyjadrila na sociálnej sieti. O jej osude sa intenzívne špekulovalo už od mája, keď odchod počas vysielania oznámil jej kolega Viktor Vincze. V auguste televízia ukončenie spolupráce s Čimovou potvrdila. Odchod považuje za správny krok a lúči sa s televíziou s vďačnosťou a úctou k získaným skúsenostiam.
„Ja dnes totiž Televízne noviny vysielam poslednýkrát, po 12 rokoch končím v Markíze a Zuzka pravdepodobne tiež,“ povedal Vincze, čím naznačil, čo bude nasledovať. Krátko nato zmizla Čimová z obrazoviek a diváci zostali v neistote, či sa ešte vráti.
Markíza už oficiálne potvrdila ukončenie spolupráce so Zuzanou Čimovou, o čom sme vás informovali v polovici augusta. „Zuzana Čimová sa rozhodla ukončiť svoje pôsobenie v TV Markíza. Jej rozhodnutie rešpektujeme, ďakujeme jej za profesionálny prístup a prajeme jej veľa úspechov v ďalšom pôsobení,“ uviedla televízia vo svojom stanovisku.
Prelomila mlčanie
Zuzana Čimová sa k svojmu odchodu teraz vyjadrila aj osobne na Instagrame. „Nie je dôvod báť sa konca. Koniec je len prirodzená časť cesty. Jedna z najzlomovejších etáp môjho života je symbolicky na konci. Skutočný koniec však prišiel pred pár mesiacmi. Prišiel v čase, kedy sa v 21. storočí potýkame s otázkou cenzúry v najsledovanejšom médiu v krajine…“
Moderátorka dodala, že napriek neľahkým okolnostiam považuje svoj odchod za oslobodzujúci a správny krok: „Aj napriek kroku do neznáma považujem túto cestu za nesmierne oslobodzujúcu a jedinú možnú správnu. Dnes sa pomyselne s Markízou lúčim. Dovidenia, Markíza.“
Čimová zároveň vyjadrila vďačnosť za sedem rokov pôsobenia v televízii: „Veľa ma naučila, veľa mi dala. S láskou budem spomínať na všetky vzácne skúsenosti, stretnutia a silné profesijné momenty. Odchádzam pevne verná svojmu morálnemu kompasu.“
