Obmedzenia pocíti každý cestujúci: Do platnosti vstupuje nový režim na bratislavskej autobusovej stanici Nivy

Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR
Tomáš Čapák
Arriva upozorňuje na nový režim na bratislavskej autobusovej stanici Nivy.

Autobusová stanica Nivy v Bratislave začne od pondelka (8. 9.) fungovať v novom režime, ktorý prinesie výrazné obmedzenia a komplikácie. Výrazne sa má znížiť počet výstupíšť a nástupíšť, skrátiť čas na pristavenie autobusov či znížiť počet parkovacích miest. Upozorňuje na to regionálny autobusový dopravca Arriva. Zmeny podľa nej súvisia s rozhodnutím prevádzkovateľa stanice, spoločnosti Slovak Lines zabrať časť plochy, využívanej dopravcami, na vybudovanie nového obchodného priestoru.

„To bude mať za následok prevádzkové obmedzenia a horší komfort cestovania. Je nám veľmi ľúto, že cestujúci budú musieť znášať dôsledky tohto rozhodnutia a prosíme ich o trpezlivosť,“ skonštatoval Peter Stach, hovorca spoločností Arriva na Slovensku.

Skrátený čas pristavenia autobusov

Znížiť sa má počet výstupíšť z pôvodných ôsmich na dve a počet nástupíšť znížiť z 36 na 19. Parkovacie plochy pre autobusy sa majú zredukovať z 92 na 29 miest. Zároveň sa má skrátiť aj čas pristavenia autobusov na nástupište, a to na osem minút pred odchodom.

Dopravca upozorňuje, že tieto obmedzenia môžu viesť k častejším meškaniam, dlhšiemu čakaniu cestujúcich na nástupištiach a k zníženiu plynulosti prevádzky. V prípade vzniku dopravnej zápchy priamo v priestoroch autobusovej stanice môže byť výstup cestujúcich presunutý na náhradnú zastávku DPB – Košická.

Foto: TASR – Pavol Zachar

Odporúčania pre cestujúcich

Pre cestujúcich má preto viaceré odporúčania. Na stanicu by mali prísť s dostatočným časovým predstihom, mali by sledovať aktuálne informácie o odchodoch a nástupištiach aj na digitálnych paneloch či weboch, ako aj byť pripravení na možné zmeny výstupných miest a dočasné presmerovania spojov.

TASR požiadalo o reakciu aj spoločnosť Slovak Lines, tá zatiaľ stanovisko neposlala.

