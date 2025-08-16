V Markíze končí ďalšia známa tvár: Odchádza obľúbená moderátorka, naznačil to už Viktor Vincze v priamom prenose

Dlho sa o tom iba šepkalo, teraz je to už isté. Jedna z najvýraznejších tvárí hlavného spravodajstva TV Markíza, Zuzana Čimová, v televízii končí.
Ako informoval denník Nový Čas, o jej osude sa intenzívne špekulovalo už od mája, keď odchod z Markízy počas vysielania oznámil jej kolega Viktor Vincze.
Vincze naznačil, že končí aj Zuzana
Krátko nato zmizla z obrazoviek aj Čimová a diváci zostali v neistote, či sa ešte vráti. Už pri samotnom oznámení svojho odchodu však Vincze naznačil, že sa chystá skončiť aj jeho dlhoročná moderátorská partnerka. „Ja dnes totiž Televízne noviny vysielam poslednýkrát, po 12 rokoch končím v Markíze a Zuzka pravdepodobne tiež,“ povedal na záver, čím jasne naznačil, čo bude nasledovať.
Moderátorská dvojica sa s divákmi rozlúčila legendárnymi slovami: „Good night and good luck, alebo teda dobrú noc a veľa šťastia.“ Vinczeho odchod pritom zasiahol aj jeho kolegov, viacerí sa s ním po vysielaní osobne prišli rozlúčiť, čo zachytila na video Gabriela Kajtárová, ktorá medzičasom z Markízy odišla tiež.
Televízia jej odchod potvrdila
Markíza už oficiálne potvrdila, že spoluprácu so Zuzanou Čimovou ukončila.
„Zuzana Čimová sa rozhodla ukončiť svoje pôsobenie v TV Markíza. Jej rozhodnutie rešpektujeme, ďakujeme jej za profesionálny prístup a prajeme jej veľa úspechov v ďalšom pôsobení. Spravodajstvo TV Markíza naďalej tvorí tím skúsených profesionálov, ktorí denne prinášajú najsledovanejšie televízne správy na Slovensku,“ uviedla televízia vo svojom stanovisku. Moderátorka sa k svojmu odchodu zatiaľ nevyjadrila.
