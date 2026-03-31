Zuzana Belohorcová po búrlivom období odišla z Tenerife. Po rozvode sa vrátila na miesto, kde to začalo

Rozvody patria k najnáročnejším skúškam, ktoré môžu zasiahnuť celú rodinu a obzvlášť, ak ide o verejne známu osobnosť, ktorej kroky sledujú fanúšikovia aj médiá. Po rokoch spoločného života a bolestivom rozvode sa mnoho ľudí ocitne na križovatke, kde musí urobiť zásadné rozhodnutia.
Presne týmto momentom momentálne prechádza aj Zuzana Belohorcová – moderátorka a influencerka, ktorá sa po búrlivom období rozhodla zmeniť svoj životný smer a postaviť nové základy pre seba aj svoje deti. Jej krok pritom nie je len o zmene adresy či novom bývaní, ale o hľadaní miesta, ktoré jej dá pocit istoty, pokoja a návratu k vlastným koreňom.
Spomienky, ktoré nevyblednú
Po tom, ako stabilitu jej rodiny narušil rozpad manželstva s Vlastom Hájekom, sa sympatická blondínka rozhodla urobiť niečo, čo nikto nečakal. Opustila doterajšie pôsobisko na Tenerife, teda miesto, kde dlho žila, budovala rodinu a vytvárala podnikateľské projekty. Hoci to je len na dočasný čas, s deťmi sa vrátila na miesto, kde prežila dôležité momenty vo svojom živote, a ktoré jej prirástlo k srdcu.
Tieto dni prežíva na Miami – v destinácii, ktorá má pre Zuzanu hlboký emocionálny význam. “S pokorou a tichou vďačnosťou sa opäť vraciame na miesto, kde sa začal náš príbeh, na miesto, kde sa narodili naše deti (Nevinko sa tu narodil a Salminka tu žila od svojich 6 týždňov života), kde rástli, smiali sa, robili prvé kroky a kde sme prežívali tie najčistejšie chvíle šťastia,” napísala moderátorka k sérii fotografií na Instagrame.
Otvorene priznala, že návrat do Miami nie je len obyčajná zmena adresy na určité obdobie – je to krok späť k tomu, kde všetko začalo, ku spomienkam, ktoré si nesie v srdci. “Opäť sme tu… Na mieste, ktoré v sebe nesie naše spomienky, naše začiatky aj kus nášho srdca, jedenásť rokov života, lásky, radosti, aj skúšok… a predsa to tu stále cítime rovnako silno,” pokračovala Zuzana Belohorcová.
