Zuzana Belohorcová po búrlivom období odišla z Tenerife. Po rozvode sa vrátila na miesto, kde to začalo

Jana Petrejová
Rozhodla sa pre miesto, kde to všetko začalo. 

Rozvody patria k najnáročnejším skúškam, ktoré môžu zasiahnuť celú rodinu a obzvlášť, ak ide o verejne známu osobnosť, ktorej kroky sledujú fanúšikovia aj médiá. Po rokoch spoločného života a bolestivom rozvode sa mnoho ľudí ocitne na križovatke, kde musí urobiť zásadné rozhodnutia.

Presne týmto momentom momentálne prechádza aj Zuzana Belohorcová – moderátorka a influencerka, ktorá sa po búrlivom období rozhodla zmeniť svoj životný smer a postaviť nové základy pre seba aj svoje deti. Jej krok pritom nie je len o zmene adresy či novom bývaní, ale o hľadaní miesta, ktoré jej dá pocit istoty, pokoja a návratu k vlastným koreňom.

Spomienky, ktoré nevyblednú

Po tom, ako stabilitu jej rodiny narušil rozpad manželstva s Vlastom Hájekom, sa sympatická blondínka rozhodla urobiť niečo, čo nikto nečakal. Opustila doterajšie pôsobisko na Tenerife, teda miesto, kde dlho žila, budovala rodinu a vytvárala podnikateľské projekty. Hoci to je len na dočasný čas, s deťmi sa vrátila na miesto, kde prežila dôležité momenty vo svojom živote, a ktoré jej prirástlo k srdcu.

Tieto dni prežíva na Miami – v destinácii, ktorá má pre Zuzanu hlboký emocionálny význam. “S pokorou a tichou vďačnosťou sa opäť vraciame na miesto, kde sa začal náš príbeh, na miesto, kde sa narodili naše deti (Nevinko sa tu narodil a Salminka tu žila od svojich 6 týždňov života), kde rástli, smiali sa, robili prvé kroky a kde sme prežívali tie najčistejšie chvíle šťastia,” napísala moderátorka k sérii fotografií na Instagrame.

Otvorene priznala, že návrat do Miami nie je len obyčajná zmena adresy na určité obdobie – je to krok späť k tomu, kde všetko začalo, ku spomienkam, ktoré si nesie v srdci. “Opäť sme tu… Na mieste, ktoré v sebe nesie naše spomienky, naše začiatky aj kus nášho srdca, jedenásť rokov života, lásky, radosti, aj skúšok… a predsa to tu stále cítime rovnako silno,” pokračovala Zuzana Belohorcová.

Miami ako srdcové miesto

Odporúčané články
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Slováci a Česi v zahraničí
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí

