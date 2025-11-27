Zrazu bolo počuť explóziu: V Martine mala pred domom podnikateľa vybuchnúť bomba

V Martine došlo v noci zo stredy na štvrtok k bombovému útoku pred rodinným domom.
Podľa dostupných informácií mal neznámy páchateľ umiestniť výbušninu pred dom bratislavského podnikateľa, ktorý tu žije spolu s manželkou a dvoma deťmi. Informovali o tom TV Noviny.
Výbuch mal byť spustený na diaľku niekoľko hodín po tom, čo bola bomba položená, pričom incident mal byť zachytený bezpečnostnou kamerou. Našťastie sa v čase explózie nikto v dome nenachádzal. Polícia momentálne zasahuje na mieste a vyšetruje okolnosti prípadu.
Správu budeme aktualizovať.
Odporúčané články
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku