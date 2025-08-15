Zrazili sa krídla dvoch lietadiel, doprava musela byť prerušená: K incidentu došlo na medzinárodnom letisku

Letecká doprava na medzinárodnom letisku v anglickom Manchestri bola v piatok nakrátko narušená po tom, ako sa krídla dvoch odlietajúcich lietadiel aerolínií EasyJet zrazili na zemi.
Letisko po náraze nakrátko uzavrelo vzletovú a pristávaciu dráhu, zatiaľ čo technici preverovali škody na lietadlách. „EasyJet môže potvrdiť, že dnes ráno došlo k zrážke koncov krídel dvoch lietadiel počas rolovania na dráhu letiska v Manchestri,“ uviedla spoločnosť.
All flights stopped at Manchester Airport. Looks to be an involving an EasyJet plane. pic.twitter.com/NZhH3Kn4AV
— Liam Calland 🇺🇦 (@yorkshireguy) August 15, 2025
