Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém

Letné horúce dni lákajú vyraziť k vode. Kým niektorí preferujú vodné plochy v lone prírody, ďalší patria do tímu kúpaliská. Minulý rok sa popísalo dosť o plážovom kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici, avšak nie v pozitívnom zmysle slova. Dokonca vznikla petícia, ktorá volala po akútnych zmenách. Navštívili sme ho uplynulú sezónu a teraz sme sa vrátili porovnať, čo sa zmenilo.
Ako sme vás prednedávnom informovali, petícia s názvom „Zachráňme plážové kúpalisko“ dosiahla 5 816 podpisov. Išlo o občiansku iniciatívu mestu Banská Bystrica na vypovedanie zmluvy s nájomcom plážového kúpaliska.
„Nie je akceptovateľné, aby zúfalý stav plážového kúpaliska trval toľko rokov, bez akéhokoľvek zlepšenia, v zásade od začiatku trvania nájmu,“ vysvetľovala svoj zámer. Stála za ňou Magdaléna Kováč Mergová a začiatkom leta sama zhrnula, z čoho sa môžu tešiť, no tvrdí, že stále to nie je dosť.
Bystričania radšej trávia čas inde, upozorňuje poslankyňa
Len pred pár dňami sa k miestnemu kúpalisku vyjadrila aj poslankyňa Diana Javorčíková, ktorá spomína, že stovky Bystričanov trávia víkendy radšej na tajchoch.
„Chápem, že mnohí z nás merajú cestu na štiavnické tajchy kvôli ich koloritu, atmosfére, paddleboardu, plávaniu či kúpaniu sa so psom. To všetko má svoje čaro. Ale úprimne – veľká časť Bystričanov tam chodí preto, že doma stále nevidí dôstojnú alternatívu na trávenie voľných chvíľ pri vode. Bystrické plážové kúpalisko by pritom mohlo byť presne tým miestom, kde sa spojí oddych, šport aj spoločenský život“, priblížila svoj pohľad na situáciu.
„Ale pláž by nemala byť len „alternatívou“. Mala by byť našou prvou voľbou – moderným, čistým a živým priestorom, ktorý drží ľudí doma a láka návštevníkov z iných miest. Miestom, kde stovky Bystričanov nechajú svoje peniaze a podporia lokálny trh, namiesto toho, aby ich míňali inde.“ Na sieťach čítala, že „na pláži je skvele, pretože sa tam cítite ako VIP klient, keďže široko ďaleko nikoho nemáte, nie je tam „hlava na hlave“, ani preplnené bazény“.
„Nie je to skôr opačná vizitka?“ Opýtala sa.
Nás zaujímalo, čo sa na kúpalisku po petícii pohlo vpred z pohľadu bežného návštevníka, ktorý si chce užiť vodu, nerušene sa opaľovať, alebo dať nejaký ten drink, keďže od miestnych sa skutočne ozývajú hlasy, že radšej chodia k vode niekam inam.
Vstupné sa zvýšilo o 2 eurá, domáci zaplatia stále rovnako
Na plážové kúpalisko sme sa vybrali v sobotu v doobedňajších hodinách, tak ako mnohí ďalší návštevníci. Pri príchode sme si všimli, že cena za parkovanie – pre osobné autá 5 eur na deň – sa oproti našej minulej návšteve nezmenila. Samotná výška vstupného však vzrástla.
Kým minulý rok zaplatila dospelá osoba 10 eur, teraz zacvaká o 2 eurá viac. Zvýšila sa aj cena za deti. Do 5 rokov aktuálne zaplatia 3,50 eura, oproti predchádzajúcim 3 eurám, a deti do 14 rokov 8 eur, namiesto minuloročných 7 eurám.
Zmizol zvláštny poplatok 10 centov
