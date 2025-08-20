Zostali mu oči pre plač: Vodič prekročil rýchlosť o pár kilometrov, pokuta skočila na takmer 96-tisíc eur

Namiesto povolenej päťdesiatky uháňal rýchlosťou 77 kilometrov za hodinu. Porušenie pravidiel cestnej premávky treba, samozrejme, trestať – no priznajme si, jeho rýchlosť nebola nič, čo by sme nevideli denne aj na našich cestách.
Ako by teda obstál podobný vodič na Slovensku? Podľa portálu Finsider u nás platí v roku 2025 nasledovné: ak prekročíte rýchlosť v obci o 21 až 50 km/h alebo mimo obce o 31 až 60 km/h, výška blokovej pokuty začína na 30 eurách a môže sa vyšplhať až na 400 eur. Ak prípad neskončí v blokovom/rozkazovačnom konaní, suma už začína na výške 150 eur a horná hranica dosahuje 600 eur.
„Výšku blokovej pokuty ustanovenú v sadzobníku môže policajt znížiť alebo zvýšiť v závislosti od závažnosti priestupku,“ uvádza portál.
Švajčiarske zákony sú však podstatne menej benevolentné. Ako informovali Autoviny, svoje o tom vie muž, ktorý sa rozhodol vo Švajčiarsku jazdiť o 27 kilometrov rýchlejšie, než povoľujú predpisy.
Za rýchlu jazdu dostal pokutu vo výške takmer 96-tisíc eur
Zhodou okolností radar nameral francúzskeho milionára s obrovským majetkom. A keďže vo švajčiarskom kantóne Vaud sa výška pokuty odvíja od príjmu páchateľa, výsledkom bola poriadne mastná suma – 90-tisíc švajčiarskych frankov, čo je približne 95 700 eur. Ide o maximálnu možnú pokutu za tento typ priestupku.
Vodič však celú sumu zaplatiť nemusí. Úrady mu uložili povinnosť s okamžitou splatnosťou uhradiť 10-tisíc frankov (približne 10 631 eur), zvyšných 80-tisíc (85 053 eur) by musel doplatiť iba v prípade, že by sa do troch rokov dopustil rovnakého priestupku.
Švajčiarsko pritom nie je jedinou krajinou, ktorá uplatňuje takýto model pokút. Tento prístup má istú logiku – dokáže zabezpečiť, aby sankciu pocítil každý, aj ľudia s vysokými príjmami. Získava si preto množstvo priaznivcov, no zároveň aj odporcov. Kritici tvrdia, že ide o nespravodlivú penalizáciu a prirovnávajú jeho negatíva k progresívnemu zdaňovaniu, ktoré podľa nich odrádza ľudí od vyšších zárobkov.
A hoci suma takmer 96-tisíc eur pôsobí extrémne, ani zďaleka nejde o švajčiarsky rekord. Ten patrí vodičovi Ferrari, ktorý v roku 2010 dostal pokutu viac než trojnásobne prevyšujúcu spomínanú čiastku.
