Zostali mu oči pre plač: Vodič prekročil rýchlosť o pár kilometrov, pokuta skočila na takmer 96-tisíc eur

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
Vodič v meste Lausanne (Švajčiarsko) šoféroval nepozorne a nedbal na rýchlostné obmedzenie.

Namiesto povolenej päťdesiatky uháňal rýchlosťou 77 kilometrov za hodinu. Porušenie pravidiel cestnej premávky treba, samozrejme, trestať – no priznajme si, jeho rýchlosť nebola nič, čo by sme nevideli denne aj na našich cestách.

Ako by teda obstál podobný vodič na Slovensku? Podľa portálu Finsider u nás platí v roku 2025 nasledovné: ak prekročíte rýchlosť v obci o 21 až 50 km/h alebo mimo obce o 31 až 60 km/h, výška blokovej pokuty začína na 30 eurách a môže sa vyšplhať až na 400 eur. Ak prípad neskončí v blokovom/rozkazovačnom konaní, suma už začína na výške 150 eur a horná hranica dosahuje 600 eur.

„Výšku blokovej pokuty ustanovenú v sadzobníku môže policajt znížiť alebo zvýšiť v závislosti od závažnosti priestupku,“ uvádza portál.

Švajčiarske zákony sú však podstatne menej benevolentné. Ako informovali Autoviny, svoje o tom vie muž, ktorý sa rozhodol vo Švajčiarsku jazdiť o 27 kilometrov rýchlejšie, než povoľujú predpisy.

Za rýchlu jazdu dostal pokutu vo výške takmer 96-tisíc eur

Zhodou okolností radar nameral francúzskeho milionára s obrovským majetkom. A keďže vo švajčiarskom kantóne Vaud sa výška pokuty odvíja od príjmu páchateľa, výsledkom bola poriadne mastná suma – 90-tisíc švajčiarskych frankov, čo je približne 95 700 eur. Ide o maximálnu možnú pokutu za tento typ priestupku.

Vodič však celú sumu zaplatiť nemusí. Úrady mu uložili povinnosť s okamžitou splatnosťou uhradiť 10-tisíc frankov (približne 10 631 eur), zvyšných 80-tisíc (85 053 eur) by musel doplatiť iba v prípade, že by sa do troch rokov dopustil rovnakého priestupku.

Ilustračná foto: Unsplash

Švajčiarsko pritom nie je jedinou krajinou, ktorá uplatňuje takýto model pokút. Tento prístup má istú logiku – dokáže zabezpečiť, aby sankciu pocítil každý, aj ľudia s vysokými príjmami. Získava si preto množstvo priaznivcov, no zároveň aj odporcov. Kritici tvrdia, že ide o nespravodlivú penalizáciu a prirovnávajú jeho negatíva k progresívnemu zdaňovaniu, ktoré podľa nich odrádza ľudí od vyšších zárobkov.

A hoci suma takmer 96-tisíc eur pôsobí extrémne, ani zďaleka nejde o švajčiarsky rekord. Ten patrí vodičovi Ferrari, ktorý v roku 2010 dostal pokutu viac než trojnásobne prevyšujúcu spomínanú čiastku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z oblohy zmizlo 100 hviezd a nikto nevie prečo: Vedci majú teóriu, z ktorej sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac