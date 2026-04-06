Zomrela významná slovenská osobnosť: Opustila nás vo veku 92 rokov

Vo veku 92 rokov zomrela v pondelok ráno významná slovenská prekladateľka Viera Hegerová. Pre TASR to potvrdila jej dcéra sociologička Zuzana Kusá.
Viera Hegerová pôsobila ako redaktorka vo vydavateľstve Tatran. Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ bola zároveň vedúcou redakcie prekladovej prózy a zástupkyňou šéfredaktora.
Podľa informácií na webe Slovenského literárneho centra sa systematicky venovala prekladom z ruštiny a preložila približne 40 titulov. Spolupracovala aj s televíziou a rozhlasom.
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
