Zomrel muž, ktorý zachránil 2,4 milióna detí: Hovorili mu „muž so zlatou rukou“, bol držiteľom Guinessovho svetového rekordu

Zomrel James Harrison, jeden z najaktívnejších darcov krvi na svete. Jeho plazma zachránila viac 2,4 milióna detí. TASR informuje na základe správy portálu BBC zverejnenej v pondelok.

James Harrison bol v Austrálii známy ako „muž so zlatou rukou“. Zomrel 17. februára v spánku vo veku 88 rokov v domove dôchodcov v austrálskom štáte Nový Južný Wales. Informácie o jeho úmrtí poskytla v pondelok jeho rodina. Harrisonova krv obsahovala vzácne protilátky, antigén D používaný na liečbu Rheusovej choroby, pri ktorej krvné bunky matky nie sú kompatibilné s krvou dieťaťa a jej imunitný systém ich napáda.

Harrison začal darovať plazmu, keď mal 18 rokov a pokračoval v tom pravidelne každé dva týždne až do svojich 81 rokov. V roku 2005 sa stal držiteľom Guinessovho svetového rekordu za množstvo darovanej krvnej plazmy. Prvenstvo si udržal 17 rokov, 16. septembra 2022 ho prekonal Američan Brett Cooper z mesta Walker v štáte Michigan, ktorý počas 17 rokov daroval takmer 1 065 litrov krvnej plazmy.

Blood donor who saved 2.4 million babies with his rare plasma dies at age 88 https://t.co/zLYUfd6w67 pic.twitter.com/2Mzy4xX0Oh

