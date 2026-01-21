Zomrel „Mäsiar z Hamy“: Na svedomí mal až 40-tisíc ľudí. Osudným sa mu stal bežný vírus

Foto: SITA

TASR
Matej Mensatoris
Vo veku 88 rokov zomrel Rifát Asad, prezývaný Mäsiar z Hamy.

Bývalý sýrsky viceprezident Rifát Asad, strýko zosadeného sýrskeho prezidenta Bašára Asada, prezývaný Mäsiar z Hamy, zomrel v stredu prirodzenou smrťou vo veku 88 rokov. Oznámil to web denníka The National, vychádzajúceho v Spojených arabských emirátoch, s odvolaním sa na dva zdroje blízke jeho rodine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Týždeň mal chrípku

Úmrtie Rifáta Asada potvrdil aj agentúre AFP zdroj, ktorý viac ako tri desaťročia pracoval v prezidentskom paláci v Damasku. Podľa neho zomrel po tom, čo približne týždeň trpel chrípkou.

Ďalší zdroj, bývalý dôstojník sýrskej armády z čias Asadovho režimu, pre AFP uviedol, že Rifát Asad sa po zvrhnutí svojho synovca islamistickými povstalcami v decembri 2024 presťahoval do Spojených arabských emirátov, nešpecifikoval však, či tam aj zomrel.

Mäsiar z Hamy

Rifád Asad patril v 70. a 80. rokoch 20. storočia medzi najvplyvnejšie politikov v Sýrii. Ako vtedajší veliteľ Obranných brigád bol považovaný za strojcu krvavého potlačenia povstania islamistickej skupiny Moslimské bratstvo v meste Hamá vo februári 1982, za čo získal prezývku „Mäsiar z Hamy“. Počet obetí 27 dní trvajúcich bojov nebol oficiálne stanovený, no odhady sa pohybujú v rozpätí od 10 000 do 40 000 mŕtvych.

Po neúspešnom pokuse o zvrhnutie svojho brata Háfiza Asada z konca marca 1984 bol nútený odísť do exilu a 36 rokov žil v Európe. V októbri 2021 sa vrátil z Francúzska do Sýrie, aby unikol štvorročnému trestu odňatia slobody za pranie špinavých peňazí a spreneveru finančných prostriedkov sýrskeho štátu.

Hoci sa prezentoval ako oponent svojho synovca Bašára, ktorý v roku 2000 nahradil pri moci zosnulého Háfiza Asada, v roku 2023 sa objavil na rodinnej fotografii po boku Bašára, jeho manželky Asmy a ďalších príbuzných.

Vo Švajčiarsku bol Rifát Asad obžalovaný z množstva vojnových zločinov a zo zločinov proti ľudskosti spáchaných v 80. rokoch 20. storočia.

