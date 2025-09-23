Zobudili sme sa do jesene: Počasie sa pokazí, prichádza dážď a silný vietor. V ďalšie dni nám zamrzne úsmev, bude ešte horšie

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
Po tropickom víkende prichádza šok.

Ešte pred pár dňami sme sa potili v horúčavách a vychutnávali si posledné letné lúče. Dnes však Slovensko zažíva úplne inú realitu. Studený front priniesol náhly zlom a teploty klesajú raketovým tempom. V priebehu jediného dňa sa ochladí aj o pätnásť stupňov a leto sa tak z minúty na minútu zmení na sychravú jeseň.

Podľa predpovede portálu iMeteo za všetko môže studený front zo severozápadu. Ten sa v pondelok postaral o prudké ochladenie v západnej Európe a počas noci naplno dorazil aj na naše územie.

Studený front rozhýbal Európu

Už včera sme mohli sledovať výrazné kontrasty. Kým v Karlovarskom kraji bolo popoludní len +8 °C a pršalo, na severe Moravy sa teploty vyšplhali na +25 až +28 °C. Na relatívne krátkej vzdialenosti tak vznikol teplotný rozdiel až 18 °C, upozornil Český hydrometeorologický ústav. Dnes sa ten istý front postaral o prudký pokles teplôt aj u nás.

Ešte v pondelok sme sa dočkali +24 až +30 °C, no utorok už priniesol citeľný obrat. Maximá sa budú pohybovať len od +15 do +23 °C a na severe dokonca len od +10 do +15 °C. Prechod z horúceho leta do sychravých dní je tak rýchly a neprehliadnuteľný.

Mraky, dážď a vietor

Spolu s frontom sa zatiahne obloha a dorazia aj zrážky. Na východe môže byť ešte ráno polooblačno, no už dopoludnia sa zatiahne aj tam. Ak vás prebudí ranné slnko, nenechajte sa oklamať, pretože čoskoro ho vystriedajú mraky a studený vietor.

Ilustračná foto: Unsplash

Denné teploty budú najnižšie v severných okresoch stredného a východného Slovenska, kde sa udržia len na +11 až +13 °C. Na juhozápade sa dostanú k +18 °C a najteplejšie bude na juhu stredného a východného Slovenska, kde môžu vystúpiť až na +20 až +22 °C.

Na zmenu počasia dnes upozorňuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Pre viaceré okresy Slovenska platia v utorok ráno meteorologické výstrahy prvého stupňa pred hmlou. Týkajú sa takmer celého Banskobystrického kraja a niektorých okresov Košického a Prešovského kraja. Výstrahy sú predbežne v platnosti do 09.00 h.

Viditeľnosť môže podľa SHMÚ klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.

Streda bude ešte nepríjemnejšia

V stredu sa nad našou oblasťou bude vlniť studený front v brázde nízkeho tlaku vzduchu. Počasie tak bude oblačné až zamračené, v noci na viacerých miestach a cez deň miestami s dažďom alebo prehánkami.

Najnižšia nočná teplota klesne na +12 až +7 °C, na juhu môže byť miestami aj okolo +14 °C. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať medzi +16 až +21 °C, chladnejšie však bude v severnej polovici Slovenska a na Dolnom Spiši, kde namerajú len +11 až +16 °C.

Streda prinesie aj nepríjemný vietor. Prevažne severovýchodný vietor dosiahne rýchlosť +4 až +11 m/s, v nárazoch ojedinele až okolo +16 m/s, čo je približne +60 km/h.

Ilustračná foto: Pexels

Jesenné dni sú tu

Nižšie teploty, dážď a vietor budú v najbližších dňoch realitou, najmä na západnom Slovensku. Sychravá atmosféra, ktorú si spájame s prvými jesennými dňami, sa naplno vrátila a leto je už minulosťou.

