Zo zoo ušiel lev a napadol muža: Zviera zastrelili, dnes je areál zatvorený

V zooparku na okraji obce Zvole neďaleko Prahy utiekol z klietky lev, pričom zranil ošetrovateľa. Privolaní policajti s použitím dlhých zbraní leva zastrelili, informuje TASR na základe správy servera Novinky.cz.
Polícia prijala hlásenie o tom, že v zooparku ušiel lev a napadol ošetrovateľa, približne o 20:00 hodine. „Muž utrpel drobné poranenia. Okamžite sme vyrazili na miesto. Situácia bola taká, že policajti museli použiť služobnú zbraň a leva zneškodniť,“ povedala Novinkám policajná hovorkyňa Vlasta Suchánková. Dodala, že polícia zisťuje, ako k udalosti došlo.
Ľahké zranenia jedného muža potvrdil aj hovorca záchranárov Marek Hylebrant. Záchranári muža ošetrili na mieste a prevoz do nemocnice nebol potrebný.
Nejde o prvý zásah v zooparku
Novinky pripomínajú, že v minulosti v tomto zooparku polícia i záchranári už zasahovali. V roku 2018 majiteľa uhryzol prudko jedovatý had – mamba čierna. Majiteľ vtedy skončil vo vážnom stave v nemocnici. Z toho istého zooparku raz ušla aj puma.
