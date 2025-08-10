Hrôza v krčme s tragickým koncom: Muž po hádke zabil jedného človeka a ďalších dvoch vážne zranil

Po potýčke v krčme v západonemeckom meste Geldern v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zahynula jedna osoba a dve ďalšie boli vážne zranené. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.
Prípad úrady vyšetrujú ako vraždu
Polícia zatkla 41-ročného muža, ktorý k útoku údajne použil nôž. Incident sa stal v krčme na centrálnom námestí Geldernu v sobotu okolo 21.00 h. Oblasť je pre verejnosť uzavretá.
Podrobnosti o zosnulej obeti a zranených neboli bezprostredne zverejnené, pretože o incidente ešte neboli informovaní ich príbuzní.
