Hrôza v krčme s tragickým koncom: Muž po hádke zabil jedného človeka a ďalších dvoch vážne zranil

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Polícia uviedla, že je priskoro na určenie motívu a dodala, že na mieste boli svedkovia, ktorých v súčasnosti vypočúva.

Po potýčke v krčme v západonemeckom meste Geldern v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko zahynula jedna osoba a dve ďalšie boli vážne zranené. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.

Prípad úrady vyšetrujú ako vraždu

Polícia zatkla 41-ročného muža, ktorý k útoku údajne použil nôž. Incident sa stal v krčme na centrálnom námestí Geldernu v sobotu okolo 21.00 h. Oblasť je pre verejnosť uzavretá.

Podrobnosti o zosnulej obeti a zranených neboli bezprostredne zverejnené, pretože o incidente ešte neboli informovaní ich príbuzní.

