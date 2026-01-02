Zo zametacieho vozíka na pódiá: Spevák Desmodu Mário „Kuly“ Kollár prehovoril o svojej minulosti

Foto: Instagram (kuly.kollar.mario)

Frederika Lyžičiar
Vystriedal mnoho zamestnaní.

Zo vzdoru odišiel zo školy a všetko stavil na hudbu. Kulyho cesta k pódiám viedla cez tvrdú realitu, množstvo zamestnaní a lekcie, ktoré by v školských laviciach nenašiel.

Magazínu Evita prezradil Mário Kollár, spevák a frontman kapely Desmod, že jeho začiatky mali ďaleko od istoty, stability či jasného životného plánu. Hudba ho síce napĺňala, no zároveň ho priviedla k rozhodnutiam, na ktoré sa dnes pozerá s veľkým nadhľadom a sebareflexiou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa FUN RÁDIO Slovensko (@funradio_slovensko)

Tvrdohlavosť, ktorá bolela, ale učila

V mladosti bol presvedčený, že vie najlepšie, čo je preňho správne. Školu vnímal skôr ako prekážku než ako príležitosť, a tak sa rozhodol všetko staviť na jednu kartu. Ako sám priznáva, nebola to práve múdra voľba. „Bol som veľmi tvrdohlavý, nedal som si poradiť. Pre hudbu som odišiel zo školy. Bola to kravina.“

V tom čase však nebol jediný, kto sa vydal podobnou cestou. Spolu s kamarátmi sa potulovali z miesta na miesto a z práce do práce. Skúsenosti zbieral mimo pódia – v skladoch, autoumyvárňach či na zametacom vozíku v obchodnom reťazci. Práve tieto roky ho však naučili viac, ako možno čakal.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dobré rádio (@dobreradio)


Ako hovorí: „Vystriedal som veľa zamestnaní. Robil som napríklad závozníka v domácich potrebách, v autoumyvárni i na zametacom vozíku v obchodnom reťazci. Myslím si, že v tom období som si začal uvedomovať, aká dôležitá je pokora.“

Keď sa za hudbu platilo párkami

