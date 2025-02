Zo dňa na deň prišli o McDonald’s: V slovenskom meste zatvorili obľúbený fastfood. Vieme, kedy ho opäť otvoria

Reštaurácie s rýchlim občerstvením McDonald’s patria medzi najobľúbenejšie nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Napriek tomu, že sa u nás chystá otvorenie viacerých nových pobočiek tejto notoricky známej značky, jedna z reštaurácií bola prednedávnom zatvorená.

Ide však len o dočasný problém. Budova McDonald’s na Jilemnického ulici v Martine je totiž aktuálne zatvorená, čo potvrdzuje aj oficiálny web franšízy. Na problematiku upozornil instagramový profil MARTINOPOLIS. Martinčania však nebudú bez svojho obľúbeného fastfoodu ani dva mesiace. Pri budove je vystavený banner s oznamom, že prebieha rekonštrukcia a pobočka bude opäť otvorená už v utorok 8. apríla 2025.

Viacero nových prevádzok

Na našom území sa nachádzajú desiatky prevádzok McDonald’s a čoskoro pribudnú ďalšie. Ako sme vás informovali v našom staršom článku, že sa chystá nová prevádzka napríklad v Žiari nad Hronom. Reťazec však podľa medializovaných informácií chystá ešte väčšiu expanziu do ďalších menších miest s počtom obyvateľov okolo 20-tisíc, no so silnou spádovou oblasťou. Konkrétne miesta však sieť reštaurácií prezradiť nechcela.