Je to na dobrej ceste: Vatikán zverejnil nové informácie o zdraví pápeža Františka. Toto je jasné znamenie

Pápež František, ktorý je v súčasnosti hospitalizovaný v rímskej nemocnici Gemelli pre dvojitú pneumóniu, zažil už šiestu noc bez problémov. Včera ráno raňajkoval v kresle, čo je znakom zlepšenia jeho zdravotného stavu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa najnovších infmácií od portálu Vatican News mal pápež František v stredu pokojnú noc. Ráno sa dostal z postele a raňajkoval v kresle. Tento krok je vnímaný ako pozitívny signál, že jeho stav sa stabilizuje. Pápež, ktorý je v nemocnici na liečbe pre dvojitú pneumóniu, sa po raňajkách venoval aj čítaniu novín a následne pokračoval v pracovných aktivitách so svojimi najbližšími spolupracovníkmi.

Zdravotné testy ukazujú zlepšenie

V tlačovom vyhlásení vydanom vo štvrtok ráno sa uvádza, že pápežov klinický stav je stabilný. Podľa výsledkov posledných krvných testov, ktoré vyhodnotili lekári, došlo k miernemu zlepšeniu, najmä v oblasti zápalových ukazovateľov. Aj napriek tomuto zlepšeniu, odborníci z nemocnice avizovali, že vzhľadom na komplexnosť pápežovho zdravotného stavu je potrebná dlhšia hospitalizácia.

Pápež mal aj premiérsku náštevu

Po raňajkách pápež František prijal Eucharistiu, čo je bežný postup v jeho dennom režime. Popoludní sa stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloni, s ktorou strávil 20 minút v súkromí. Tento krátky, no významný rozhovor ukazuje, že pápež i naďalej udržiava kontakt so svetovými lídrami, aj keď je hospitalizovaný.

Podľa agentúry AP je Meloniová zrejme prvým oficiálne potvrdeným návštevníkom u hospitalizovaného pápeža – okrem jeho najbližších spolupracovníkov a ošetrujúcich lekárov a zdravotníkov. Úrad talianskej premiérky informoval, že pápež počas stretnutia s Meloniovou reagoval pohotovo a napriek zápalu pľúc v dobrej nálade. „Žartovali sme ako vždy. Nestratil svoj povestný zmysel pre humor,“ doplnila Meloniová.

Dlhšia hospitalizácia bude nevyhnutná

Tlačová kancelária Svätej stolice pred niekoľkými dňami informovala, že vzhľadom na zložitosť klinického obrazu pápeža Františka bude potrebná dlhšia hospitalizácia. Lekári sa naďalej starajú o jeho stav a monitorujú všetky vitalitu jeho organizmu, aby sa čo najskôr vrátil do plného zdravia.

Pápež má viacero ochorení, pre ktoré mu hrozia komplikácie a okrem vysokého veku nie je ani dostatočne fyzicky aktívny – používa invalidný vozík -, čo obmedzuje schopnosť jeho tela odstraňovať tekutiny nahromadené v pľúcach. Dr. Meredith McCormacková, riaditeľka oddelenia pre choroby pľúc a intenzívnej medicíny na Univerzite Johnsa Hopkinsa, v komentári pre AP uviedla, že závažné prípady zápalu pľúc sa zvyčajne liečia približne jeden až dva týždne, ale zotavenie u staršej osoby môže trvať dlhšie.

Poukázala súčasne na to, že „absencia zhoršenia (stavu pápeža) je povzbudivým znamením“. Vatikán neuviedol, ako dlho môže pápež zostať hospitalizovaný. Dodal iba, že liečba takéhoto „komplexného klinického obrazu“ si bude vyžadovať „adekvátne“ dlhý pobyt v nemocnici.

Pápež je stále plný životnej energie

Jezuitský teológ Antonio Spadaro, ktorý má k pápežovi blízky vzťah, sa pre taliansky denník Corriere della Sera vyjadril, že František by mohol byť v nemocnici dva až tri týždne.

„Je jasné, že situácia je chúlostivá, ale žiadnu formu alarmizmu som nezaznamenal,“ povedal Spadaro. Pápež má podľa Spadara „mimoriadnu životnú energiu„. „Nie je to človek, ktorý sa nechá odísť, nie je rezignovaný človek. A to je veľmi pozitívny prvok, videli sme to už v minulosti,“ pripomenul.

Pneumónia je posledným zo série zdravotných problémov pápeža-jezuitu, ktorý od roku 2021 podstúpil operáciu prietrže a hrubého čreva a kvôli bolesti v kolene používa invalidný vozík. Pokiaľ ide o spravovanie cirkvi, František ponechal otvorenú možnosť svojho odstúpenia, ak nebude schopný vykonávať svoje povinnosti. V memoároch, ktoré boli vydané vlani, však uviedol, že je to len „vzdialená možnosť“, ktorá by bola opodstatnená iba v prípade „vážnej fyzickej prekážky“.

Pápež je hospitalizovaný na 10. poschodí nemocnice Gemelli, v špeciálnom krídle, ktoré je vyhradené pre pápežov. Pred budovou sú novinári a televízne štáby, ktorí čakajú na aktuálne informácie o pápežovom zdraví, doplnila AP.