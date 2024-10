Ďalší Slováci sa môžu tešiť na nový McDonald’s, ide o tretiu prevádzku: S rozširovaním však ani zďaleka nekončí

Reštauračná sieť McDonald’s patrí medzi najobľúbenejšie fastfoodové reťazce na svete. Na našom území sa nachádzajú desiatky prevádzok, ktoré lákajú milovníkov rýchlej kuchyne. Nedávno sa v jednom zo slovenských miest otvorila ďalšia prevádzka, čím sa ešte viac posilnila prítomnosť tejto populárnej značky v regióne.

Mesto Žilina sa môže pýšiť treťou prevádzkou McDonald’s, ktorá sa nachádza na Kragujevskej ulici. Jedna z prevádzok je v obchodnom centre Mirage a druhá sa nachádza v Átriu Dubeň. Celkovo ide o 43. pobočku na Slovensku, pričom súčasťou najnovšieho zariadenia je aj kaviarenská časť McCafé. V ponuke je široký výber rôznych druhov kávy a dezertov.

V novej prevádzke je k dispozícii 8 samoobslužných kioskov, ktoré majú minimalizovať dobu čakania na objednávku. „Okrem toho poskytujú kiosky, ale aj pokladnice na pulte, možnosť prispieť na ušľachtilý účel – podporu neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities, ktorá sa venuje rekonštrukciám detských oddelení v nemocniciach po celom Slovensku,“ uvádza McDonald’s.

Rýchle objednávanie a ekologické riešenia

„Pre tých, ktorí preferujú ešte rýchlejšie a pohodlnejšie objednávanie, je k dispozícii McDrive s dvoma okienkami, kde si môžu šoféri objednať a vyzdvihnúť jedlo priamo z auta. Služba je dostupná denne od 7:00 do 24:00. Obyvatelia mesta, ktorí sa nemôžu dostaviť do prevádzky osobne, môžu využiť aj čoraz obľúbenejšiu službu McDelivery, ktorá doručí jedlo priamo domov prostredníctvom platforiem Wolt a Bolt,“ vysvetlila obľúbená spoločnosť širokej verejnosti.

McDonald’s kladie dôraz na udržateľnosť a ochranu prírody, v dôsledku čoho sa vo všetkých reštauráciách nachádzajú úsporné spotrebiče, LED osvetlenie a ekologické chladivá. Súčasťou fungovania prevádzok je triedenie odpadu a dbanie na čistotu v celom priestore prostredníctvom upratovacích hliadok.

Pribudne aj v ďalších menších mestách

Ako sme vás informovali v našom staršom článku, nové prevádzky siete McDonald’s budú pribúdať. Podľa už medializovaných informácií vieme, že otvorí napríklad v Žiari nad Hronom. Nedávne zistenia portálu Aktuality.sk však hovoria, že reťazec chystá ešte väčšiu expanziu do ďalších menších miest s počtom obyvateľov okolo 20-tisíc, no so silnou spádovou oblasťou.

Konkrétne miesta však prezradiť sieť reštaurácií nechcela. „Rovnako tak hľadáme možnosti pre diaľničné reštaurácie, či pri rýchlostných cestách,“ uviedla pre Aktuality.sk hovorkyňa McDonaldu, Lucia Poláčeková. Nové pobočky však už čoskoro vyrastú s určitosťou nielen v Žiari nad Hronom, ale aj v Piešťanoch, Topoľčanoch, Leviciach a aj v Bratislave neďaleko obchodného centra Bory.