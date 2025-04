Zo dňa na deň prišli o McDonald’s, teraz však majú dôvod na radosť: V slovenskom meste opäť otvoria obľúbený fastfood

Ešte vo februári sme v našom článku informovali, že jedna z prevádzok McDonaldu na Slovensku bola zatvorená. Išlo o reštauráciu v Martine. Budova na Jilemnického ulici sa totiž rekonštruovala, čo si vyžiadalo jej úplné uzavretie.

Práce však už boli dokončené a Martinčania sa tak môžu tešiť na znovuotvorenie obľúbenej franšízy. Stane sa tak už zajtra, v utorok 8. apríla 2025, informuje spoločnosť McDonald’s na svojom oficiálnom webe.

Nové prevádzky

Na našom území sa pritom nachádzajú desiatky prevádzok firmy McDonald’s a čoskoro pribudnú ďalšie. Ako sme vás informovali v našom staršom článku, že sa chystá nová prevádzka napríklad v Žiari nad Hronom. Reťazec však podľa medializovaných informácií chystá ešte väčšiu expanziu do ďalších menších miest s počtom obyvateľov okolo 20-tisíc, no so silnou spádovou oblasťou. Konkrétne miesta však sieť reštaurácií prezradiť nechcela.