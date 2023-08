Znásilnil ju nevlastný otec: 11-ročnému dievčaťu lekári odmietli vykonať potrat, tvrdia, že si chce dieťa nechať

Zákony týkajúce sa potratov vyvolávajú po celom svete množstvo kontroverzie. Sú ale prípady, kedy by lekári nemali ani zaváhať, opak je ale pravdou. Tentoraz odmietli vykonať potrat 11-ročnému dievčatku, ktoré otehotnelo po tom, ako ju roky znásilňoval otčim.

Nevlastný otec ju znásilňoval od šiestich rokov

Ako informuje web Mail Online, 11-ročné dievčatko v Peru otehotnelo po tom, ako ju od šiestich rokov znásilňoval jej otčim. Lekári ale napriek všetkému odmietli vykonať potrat. Aby ochránili jej identitu a súkromie, úrady dali dievčatku meno Mila. To, že je v 13. týždni tehotenstva, zistila minulý mesiac.

Polícia muža, ktorý Milu zneužíval, zadržala, no krátko na to bol prepustený na slobodu. Súd totiž nesúhlasil s preventívnou väzbou. Mila ale bola z rodiny odobratá a spolu s tromi súrodencami vrátane 4-mesačného bábätka bola umiestnená do útulku. Mama dievčaťa tvrdí, že ju muž taktiež zneužíval a svojej dcére nedokázala pomôcť, lebo sa jej vyhrážal, že ju zabije.

Prípadu sa ujalo peruánske Centrum na podporu a obranu sexuálnych a reprodukčných práv (PROMSEX). Matka uviedla, že Milu poslali do regionálnej nemocnice v Lorete, aby predstavenstvo rozhodlo, či dieťa môže podstúpiť interrupciu. Nemocnica však rozhodla, že Mila musí pokračovať v tehotenstve, pričom tvrdila, že 11-ročná dievčina im povedala, že nechce tehotenstvo ukončiť.

Peruánska vláda porušuje práva dievčat

Uviedli tiež, že prípady znásilnenia nespadajú pod legislatívu týkajúcu sa terapeutických potratov – potratov vykonávaných z dôvodu ohrozenia života matky. Štatistiky však ukazujú, že dievčatám, ktoré ešte nemali 15 rokov, no otehotneli, hrozí až trikrát vyššie riziko úmrtia počas tehotenstva alebo pôrodu.

PROMSEX vyzval úrady, aby sa prípadom znovu zaoberali. Ministerstvo pre ženy a zraniteľné skupiny obyvateľstva súhlasilo a uviedlo, že nová lekárska komisia prípad znovu preskúma. Matka Mily sa vyjadrila, že chce vidieť svoju dcéru, no nechce vidieť dieťa, ktoré čaká a vraví, že chce, aby lekári tú vec z jej maternice odstránili.

Viacero organizácií peruánske úrady vyzvalo, aby urýchlene konali. Ani zďaleka nejde o prvý prípad. Nedávno bol zamietnutý potrat 13-ročnému dievčaťu, ktoré taktiež otehotnelo po znásilnení členom rodiny. Výbor OSN pre práva dieťaťa v júni rozhodol, že peruánska vláda porušila práva Camily a neposkytla jej potrebné informácie o tom, ako sa môže dostať k bezpečnému potratu. OSN vyzvalo Peru, aby dekriminalizovalo interrupciu vo všetkých prípadoch tehotenstva dieťaťa a poskytlo obetiam ochranu, aby nemuseli znovu podstúpiť túto traumu.