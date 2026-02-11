Známy reťazec poriadne nahneval zákazníkov: Ľudia musia zaplatiť už pri vstupe do obchodu

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
Ľudia musia zaplatiť už pri vstupe.

Koncept nakupovania v samoobslužných predajniach mal byť akousi revolúciou, no niektorí obchodníci to už podľa ľudí príliš komplikujú. Predajňa Shop & Go od spoločnosti Aldi, nachádzajúca sa v londýnskom Greenwichi, sa totiž stala terčom kritiky pre svoj systém povinných záloh.

Každý návštevník musí pred vstupom počítať s tým, že mu systém na karte zablokuje 10 libier (11,50 eura) ako formu zábezpeky. Téme sa venoval web GB News. Táto suma slúži na overenie platobnej schopnosti, no pre mnohých predstavuje zbytočnú komplikáciu. Suma sa zákazníkovi následne odráta z hodnoty nákupu, no problém nastáva, ak minie menej než spomínaných 10 libier. Na vrátenie rozdielu na účet môže čakať údajne aj niekoľko dní.

Špeciálna predajňa

Situácii nepomáhajú ani prípady, kedy technická chyba pri vstupe viedla k viacnásobnému stiahnutiu zálohy. Ide pritom o mimoriadne modernú predajňu. Ľudí v nej sledujú špeciálne kamery, ktoré zaznamenajú, aké produkty vloží do košíka.

Podobné samoobslužné predajne pritom máme aj na Slovensku, no u nás nateraz netreba pri vstupe platiť žiadnu zálohu. Vôbec prvú otvorila Coop Jednota ešte v máji 2024 a odvtedy svoju sieť neustále rozširuje.

