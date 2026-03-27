Známy reťazec otvoril tri nové supermarkety. Dočkali sa ich obyvatelia malej obce aj okresného mesta

Billa pokračuje v expanzii na západnom Slovensku a v krátkom čase otvorila dve nové predajne v okrese známeho kúpeľného mesta Piešťany. Kým jedna z nich pribudla priamo v meste, druhá vznikla v menšej obci Veľké Kostoľany. Tretia prevádzka bola otvorená v meste Sliač.
Otvorenie predajne reťazca Billa vo Veľkých Kostoľanoch predstavuje zaujímavý krok v expanznej stratégii spoločnosti. Táto obec s menej ako 3 000 obyvateľmi patrí medzi výrazne menšie lokality, než na aké sa Billa dlhodobo zameriavala. Je to teda signál, že Billa postupne preniká aj do menších regiónov mimo tradičných mestských lokalít.
Zaujímavosťou je, že počas výstavby tu minulý rok archeológovia objavili mimoriadne cenné historické predmety z praveku. Ako vtedy uviedol obchodný reťazec, repliky niektorých predmetov spoločnosť vystaví priamo vo svojej budúcej prevádzke, aby tak zachovala kultúrne dedičstvo aj pre ďalšie generácie.
„Vďaka predmetom, ktoré odhalil archeologický výskum, vieme, že pod novootvorenou predajňou Billa existovala už pred viac ako 7 000 rokmi osada prvých roľníkov. Na unikátnu históriu budú odkazovať aj informačné tabule a repliky nálezu, ktoré spoločnosť Billa plánuje vystaviť vo svojom novom supermarkete. Ten má rozlohu 763 metrov štvorcových a do obce prinesie kvalitné potraviny a dostupnejšie nákupy,“ uviedol reťazec Billa v tlačovej správe.
Otváralo sa aj v Piešťanoch a na Sliači
Reťazec zároveň 25. marca otvoril aj ďalšiu predajňu, konkrétne v Piešťanoch. Nachádza sa na Bratislavskej ulici v lokalite Vrbina. Supermarket s rozlohou takmer 1300 metrov štvorcových je súčasťou nového komplexu budov, ktorý kombinuje bývanie s obchodnými priestormi. Otvoreniam týchto predajní predchádzala ešte jedna novinka. V stredu 18. marca otvorila spoločnosť svoju 184. predajňu, ktorú postavila na Sliači.
V Piešťanoch ide už o štvrtú predajňu spoločnosti Billa. „Otvorením nových supermarketov v Piešťanoch a vo Veľkých Kostoľanoch pokračujeme v našej expanzii po Slovensku. Naším cieľom je byť čo najbližšie k zákazníkom a prinášať im moderné predajne s dôrazom na pohodlie, kvalitný sortiment a prvotriedne služby. Veríme, že nové obchody na Považí prispejú k ešte lepšiemu zážitku z nakupovania a stanú sa prirodzenou súčasťou každodenného života miestnych,“ uviedol Marek Kravjar, hovorca spoločnosti Billa Slovensko.
Viac ako 180 predajní, aj na čerpacích staniciach
Počas uplynulého roka sa spoločnosti Billa podarilo otvoriť desať nových supermarketov, vďaka čomu sa celkový počet jej predajní na Slovensku vyšplhal nad hranicu 180. Zároveň pokračovala v rozširovaní populárneho konceptu VIVA Billa, ktorý na slovenskom trhu realizuje v spolupráci s čerpacími stanicami OMV.
Modernizáciou a rekonštrukciou prešlo približne 24 existujúcich prevádzok. Medzi najvýraznejšie patrí predajňa v Bratislave na Bajkalskej ulici, ktorá sa stala akýmsi vlajkovým projektom a zákazníci tam nájdu aj veľkokapacitný zálohomat a ďalšie moderné služby.
Na našom trhu viac ako 30 rokov
Od vstupu na slovenský trh prešla spoločnosť Billa výrazným rozvojom, ktorý sa neustále prejavuje rastom počtu jej predajní. Prvú pobočku otvorila koncom roka 1993 v Trnave a následne rozširovala svoju sieť do ďalších miest po celom Slovensku. Najvýraznejší nárast počtu filiálok nastal na prelome tisícročí, keď pribudlo až 14 nových predajní.
Do konca roka 2024 mali zákazníci k dispozícii už 174 predajní Billa na Slovensku. Najrozsiahlejšia predajňa z hľadiska plochy sa nachádza na spomínanej Bajkalskej ulici v Bratislave. V roku 2024 zaznamenal reťazec tržby dosahujúce takmer 880 miliónov eur.
