Známy reťazec otvoril tri nové supermarkety. Dočkali sa ich obyvatelia malej obce aj okresného mesta

Ilustračná foto: Billa

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Maloobchodná sieť Billa pokračuje v expanzii. V trnavskom kraji otvorila až dve nové prevádzky.

Billa pokračuje v expanzii na západnom Slovensku a v krátkom čase otvorila dve nové predajne v okrese známeho kúpeľného mesta Piešťany. Kým jedna z nich pribudla priamo v meste, druhá vznikla v menšej obci Veľké Kostoľany. Tretia prevádzka bola otvorená v meste Sliač.

Otvorenie predajne reťazca Billa vo Veľkých Kostoľanoch predstavuje zaujímavý krok v expanznej stratégii spoločnosti. Táto obec s menej ako 3 000 obyvateľmi patrí medzi výrazne menšie lokality, než na aké sa Billa dlhodobo zameriavala. Je to teda signál, že Billa postupne preniká aj do menších regiónov mimo tradičných mestských lokalít.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Spoplatnené toalety v nákupných centrách. Niekde už Slováci platia, poznáme plány známych shoppingov
2.
Prichádza veľký poľský reťazec, ale aj Kaufland či Müller. Populárne nákupné centrum hlási novinky
3.
Zvrat pri predaji Coop Jednota. Podnikateľ kúpil viac ako 40 predajní, prevádzkovať potraviny nebude
Zobraziť všetky články (326)
Foto: Fb/Billa Slovensko

Zaujímavosťou je, že počas výstavby tu minulý rok archeológovia objavili mimoriadne cenné historické predmety z praveku. Ako vtedy uviedol obchodný reťazec, repliky niektorých predmetov spoločnosť vystaví priamo vo svojej budúcej prevádzke, aby tak zachovala kultúrne dedičstvo aj pre ďalšie generácie.

Vďaka predmetom, ktoré odhalil archeologický výskum, vieme, že pod novootvorenou predajňou Billa existovala už pred viac ako 7 000 rokmi osada prvých roľníkov. Na unikátnu históriu budú odkazovať aj informačné tabule a repliky nálezu, ktoré spoločnosť Billa plánuje vystaviť vo svojom novom supermarkete. Ten má rozlohu 763 metrov štvorcových a do obce prinesie kvalitné potraviny a dostupnejšie nákupy,“ uviedol reťazec Billa v tlačovej správe.

Otváralo sa aj v Piešťanoch a na Sliači

Reťazec zároveň 25. marca otvoril aj ďalšiu predajňu, konkrétne v Piešťanoch. Nachádza sa na Bratislavskej ulici v lokalite Vrbina. Supermarket s rozlohou takmer 1300 metrov štvorcových je súčasťou nového komplexu budov, ktorý kombinuje bývanie s obchodnými priestormi. Otvoreniam týchto predajní predchádzala ešte jedna novinka. V stredu 18. marca otvorila spoločnosť svoju 184. predajňu, ktorú postavila na Sliači.

Foto: Billa

V Piešťanoch ide už o štvrtú predajňu spoločnosti Billa. „Otvorením nových supermarketov v Piešťanoch a vo Veľkých Kostoľanoch pokračujeme v našej expanzii po Slovensku. Naším cieľom je byť čo najbližšie k zákazníkom a prinášať im moderné predajne s dôrazom na pohodlie, kvalitný sortiment a prvotriedne služby. Veríme, že nové obchody na Považí prispejú k ešte lepšiemu zážitku z nakupovania a stanú sa prirodzenou súčasťou každodenného života miestnych,“ uviedol Marek Kravjar, hovorca spoločnosti Billa Slovensko.

Viac ako 180 predajní, aj na čerpacích staniciach

Počas uplynulého roka sa spoločnosti Billa podarilo otvoriť desať nových supermarketov, vďaka čomu sa celkový počet jej predajní na Slovensku vyšplhal nad hranicu 180. Zároveň pokračovala v rozširovaní populárneho konceptu VIVA Billa, ktorý na slovenskom trhu realizuje v spolupráci s čerpacími stanicami OMV.

Foto: Billa

Modernizáciou a rekonštrukciou prešlo približne 24 existujúcich prevádzok. Medzi najvýraznejšie patrí predajňa v Bratislave na Bajkalskej ulici, ktorá sa stala akýmsi vlajkovým projektom a zákazníci tam nájdu aj veľkokapacitný zálohomat a ďalšie moderné služby.

Na našom trhu viac ako 30 rokov

Od vstupu na slovenský trh prešla spoločnosť Billa výrazným rozvojom, ktorý sa neustále prejavuje rastom počtu jej predajní. Prvú pobočku otvorila koncom roka 1993 v Trnave a následne rozširovala svoju sieť do ďalších miest po celom Slovensku. Najvýraznejší nárast počtu filiálok nastal na prelome tisícročí, keď pribudlo až 14 nových predajní.

Do konca roka 2024 mali zákazníci k dispozícii už 174 predajní Billa na Slovensku. Najrozsiahlejšia predajňa z hľadiska plochy sa nachádza na spomínanej Bajkalskej ulici v Bratislave. V roku 2024 zaznamenal reťazec tržby dosahujúce takmer 880 miliónov eur.

Odporúčané články
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik

