Známa spoločnosť ohlásila veľké prepúšťanie: O prácu prídu tisíce ľudí, niektorých presunú k externým firmám

Oceliarska divízia nemeckého nemeckého priemyselného konglomerátu Thyssenkrupp trvá na svojom pláne rozsiahleho prepúšťania. Pre dotknutých zamestnancov pripravuje sociálny program, o ktorom chce rokovať s odbormi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Rozhovory s odborovým zväzom IG Metall sa začnú čoskoro, uviedol Drik Schulte, personálny riaditeľ spoločnosti Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ). Sociálny plán by mal obsahovať pravidlá týkajúce sa nástrojov, ako sú čiastočný odchod do dôchodku, odstupné a nástup do novej práce. „Hlavný dôraz sa kladie na to, aby sa ľudia dostali do nového zamestnania,“ povedal Schulte. V novembri minulého roka spoločnosť predstavila plány na zníženie počtu pracovných miest zo súčasných približne 27 000 na 16 000 počas šiestich rokov. „Číslo 11 000 platí,“ zdôraznil Schulte.

Podľa TKSE má do konca roka 2030 zaniknúť 5000 pracovných pozícií prostredníctvom „úprav vo výrobe a administratíve“ a ďalších 6000 pracovných miest sa má presunúť na externých poskytovateľov služieb alebo do podnikov, ktoré dostanú nového majiteľa.